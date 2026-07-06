Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi bugüne kadar gerçekleştirildiği dokuz şehirde toplam 384 restoran ve yerel işletmeyi öne çıkardı. TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Lezzet Noktası projesinin önümüzdeki dönemde daha fazla şehirde büyüyerek Türkiye’nin gastronomi turizmine güçlü katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl Şanlıurfa ile başlayan kültür, sanat ve gastronomi serüveni devam ediyor. Kasımda Adana ile sonlanacak olan maraton dokuzuncu şehir olan Sakarya’da rotasına devam ederken, bu yıl ilk kez uygulamaya alınan ‘Lezzet Noktası’ projesi her şehrin kendine özgü mutfak kültürünü, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Şehirlerin imza lezzetleri ve tatları 10 şef ile temsil edilirken, aralarında araştırmacı gazeteci, köşe yazarı ve şeflerin de bulunduğu 31 isim ise konuk olarak Lezzet Noktası projesine katkı sunuyor. Bu kapsamda toplam 384 Lezzet Noktası ile her şehrin öne çıkan tatları misafirler tarafından deneyimlenebiliyor. Bu sayede yerel mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğü artırılarak şehirlerin tanıtımına katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Elif Balcı Fisunoğlu

TURİZM KİMLİĞİNE KATKI…

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Lezzet Noktası projesinin, Türkiye’de ilk kez bu ölçekte ve bu kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan gastronomi rotası çalışması olarak hayata geçirildiğini dile getirdi. Lezzet avına çıktıklarını anlatan Fisunoğlu, en büyük memnuniyetin sektörün projeyi güçlü şekilde sahiplenmesi olduğunu belirterek “Şeflerimiz, gastronomi yazarlarımız, akademisyenlerimiz ve yerel paydaşlarımız şehirlerdeki lezzet keşiflerine büyük bir gönüllülük ve heyecanla katkı sundular. Restoranlarımız ve yerel işletmelerimiz, kendilerine takdim edilen Lezzet Noktası plaketlerini yıl boyunca işletmelerinin girişinde gururla sergiliyor. Festival tamamlandıktan haftalar sonra dahi işletmelerin sosyal medya paylaşımlarında Lezzet Noktası kimliğini öne çıkarmaya devam ettiğini görmek, projenin şehirlerde kalıcı bir değer oluşturduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile gastronomiyi yalnızca festival günlerinde deneyimlenen bir unsur olmaktan çıkarmayı ve şehirlerin sürdürülebilir turizm kimliğinin önemli bir parçası hâline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Fisunoğlu, Lezzet Noktası projesinin önümüzdeki dönemde daha fazla şehirde büyüyerek Türkiye’nin gastronomi turizmine güçlü katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

17 İLDE DAHA DÜZENLENECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan’da başlayan kültür, sanat ve gastronomi maratonunu 15 Kasım’a kadar sürdürecek. Şanlıurfa, Aydın, Mersin, Eskişehir, Manisa, Trabzon, Samsun ve Bursa’da tamamlanan, Sakarya’da ise 12 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi ile sırasıyla Van, Konya, Nevşehir, Malatya, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Antalya ve Adana’nın kendine özgü lezzetleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası