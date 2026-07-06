Yerli üretim Karea Fit L7 sınıfı elektrikli araç trafik ve park sorununa çözüm sunuyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen araç 750 bin TL fiyatla satışa çıktı.

Trafik artık her yerde yoğun. Sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun ilçelerinde bile herkes trafik ve park probleminden şikâyetçi. Yakıt fiyatlarına ise hiç girmiyorum.

Yerli üretici Karel Kalıp tarafından piyasaya sunulan ve L7 sınıfında, yani motosiklet olarak ruhsatlandırılan Karea Fit, âdeta bu can sıkıcı sorunlara bir cevap niteliğinde. B sınıfı ehliyetle kullanılıyor.

Test süreci boyunca en çok “Ne yakıyor, kaça satılıyor?” sorusuyla karşılaştım. Araçta 9,9 kWh’lik bir batarya kullanılmış.

AC istasyonda 75-80 TL’ye, evden şarj ettiğinizde ise 35-40 TL’ye doluyor. Tek şarjla 120 km yapabildim, 90 km/s hıza rahatça çıkıyor ve klima performansı şaşırtıcı.

Araştırmalar yakın gelecekte mikromobilite araçlarının artacağını öngörürken, nisan ayında satışa sunulan Karea Fit’te üretim kapasitesi iki katına çıkarılıyor. Vergisi düşük, yakıtı hesaplı, güvenlik donanımları yeterli, geriye ise 750 bin liralık fiyat etiketi kalıyor...

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