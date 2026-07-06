Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği, 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, 11 yıllık üretim yolculuğunu 1,4 milyon adedi aşan üretim ve ABD’ye uzanan ihracat başarısıyla noktaladı.

Türk otomotiv tarihinde tedarik zincirinden, yerli AR-GE’ye, üretim mühendisliğinden ikinci el pazarına kadar birçok başlıkta liderliğe imza atan Fiat Egea model ailesinin üretim süreci sonlandı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırımlarla küresel bir proje olarak hayata geçirilen Egea, yaklaşık 11 yıllık üretim yolculuğu boyunca 1 milyon 417 bin 47 adetlik üretim rakamına imza attı. Sedan gövde tipiyle başlayan, ardından Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon versiyonlarıyla genişleyen ürün ailesinin AR-GE sürecinde, 1.000’den fazla mühendis görev aldı, 500 bin saatlik mühendislik çalışması yapıldı ve 8 milyon kilometre yol testi gerçekleştirildi.

Fiat Egea’nın üretim yolculuğu noktalandı! Yerli otomotiv mühendisliğinin önde gelen modellerinden biriydi

40’TAN FAZLA ÜLKEYE SATILDI

Bursa’da üretilen Fiat Egea, Dodge markasıyla ABD pazarı da dâhil olmak üzere dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye toplam 671 bin 5 adet ihraç edildi. Üretim sürecindeki en yüksek performansa 178 bin 587 adetle 2017 yılında ulaşan model, aynı yıl 128 bin 623 adetlik ihracat rekoruna da imza attı. ODMD Gladyatör Ödülleri verilerine göre Fiat Egea, 2016–2025 yılları arasında 10 yıl üst üste “Türkiye’nin en çok satılan otomobil modeli” ünvanını koruyarak üretim bandına veda etti.

“YENİ PROJELERİMİZ VAR”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu törende yaptığı konuşmasında Egea’nın şirket tarihi ve Türkiye otomotiv sanayisi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “Egea projesinin arkasında AR-GE’den üretime, lojistikten satışa kadar binlerce Tofaş çalışanının bilgi birikimi, tutkusu ve özverisi var. Elde edilen deneyim şirket geleceğine yön vermeye devam edecek nitelikte. Bu unutulmaz yolculuğu büyük bir saygı ve gururla noktalıyoruz. Her güzel hikâye bir yerde tamamlanıyor; ancak Egea’nın Tofaş’a kazandırdığı deneyim ve motivasyon, yeni başarılarımız için bize güç vermeye devam edecek. Önümüzde yeni iddialar, yeni projeler var. Tofaş olarak üretim gücümüz, Ar-Ge yetkinliğimiz ve çalışanlarımızın emeğiyle ülkemiz için değer oluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tofaş üretim bantlarından inen son Fiat Egea, Dinamik Mavi renkli Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP oldu. Böylece 2015 yılında başlayan ve Türkiye otomotiv sanayiinde önemli izler bırakan üretim yolculuğu sembolik bir araçla tamamlandı.

Fiat Egea’nın üretim yolculuğu noktalandı! Yerli otomotiv mühendisliğinin önde gelen modellerinden biriydi

İŞTE EGEA’NIN KARNESİ

● TOPLAM ÜRETİM: 1.417.047 ADET

● TOPLAM İHRACAT: 671.005 ADET

● İHRACAT PAZARI: 40’TAN FAZLA ÜLKE

● EN ÇOK SATILAN: 2016–25 ARASI ÜST ÜSTE 10 YIL

● EN YÜKSEK ÜRETİM YILI: 2017 – 178.587 ADET

● MÜHENDİS VE TEKNİK PERSONEL KATKISI: 1.000+ KİŞİ

● MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI: YAKLAŞIK 500.000 SAAT

● YOL TESTİ: 8 MİLYON KİLOMETRE

● YERLİ KATKI ORANI: 1.6 EGEA %62,4, 1.4 EGEA %54,77

● ORTALAMA DOĞRUDAN ÜRETİMDE ÇALIŞAN SAYISI: 2.457

● EGEA PROJESİNİN TOPLAM YATIRIMI: YAKLAŞIK

1 MİLYAR DOLAR



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