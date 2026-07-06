Vincenzo İtaliano ile yeni bir sayfa açan ve transferde genelde İtalya pazarına odaklanan Beşiktaş, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için masada.

Yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmaya bakan İtalyan ekibi bir yıllık mukavelesi kalan orta sahayı satışa çıkardı.

28 yaşındaki oyuncu için bizzat İtaliano devreye girdi ve oyuncuya planlarını anlattı. Anguissa, Beşiktaş’ın kendisiyle ilgili projesine sıcak bakarken kulüpler de bonservis pazarlığına başladı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olan oyuncunun transferinin bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Anguissa’da sona doğru! Beşiktaş masada

4 GOL 2 ASİST

İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Anguissa merkez orta saha dışında ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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Başarılı futbolcu ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da giyiyor. Söz konusu 66 maçta görev alan Anguissa 5 gol ve 2 asistle oynadı.

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