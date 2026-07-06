Son şampiyon G.Saray’da hedef üst üste beş şampiyonluk elde etmek ve Fatih Terim döneminin rekorunu kırmak. Bu bağlamda mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan sarı kırmızılılar orta sahaya takviye yapacak.

Öne çıkan isimler ise Can Uzun ile Bruno Fernandes. Teknik direktör Okan Buruk özellikle millî takım forması da giyen Can’ı kadrosunda görmek istiyor.

Ancak kulübü E. Frankfurt görüşmelerin başından bu yana mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istiyor.

Can Uzun

KUPA SONRASI...

Sarı kırmızılı yönetim ise oyuncunun da G.Saray isteğini masaya koyarak rakamı daha da aşağı çekmeye çalışıyor. Gözden çıkarılan bonservis bedeli 40 milyon avro civarında. Alternatif olarak ise Bruno Fernandes düşünülüyor.

Portekiz Millî Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan tecrübeli oyuncu için turnuvanın sona ermesi bekleniyor. Başka taliplerin de olduğu Fernandes kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Dünya Kupası’nın ardından sıkı pazarlıklar başlayacak.

Bruno Fernandes

BURUK DEVREDE

Can Uzun transferinde teknik direktör Okan Buruk da devreye giriyor. Buruk, genç oyuncu ile ilgili plan ve projelerini anlatıp ailesi koyu G.Saraylı olan gurbetçi ismi bitirmeye çalışıyor.

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