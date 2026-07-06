Aslan beklemede! Galatasaray 10 numara konusunda acele etmiyor
Son şampiyon G.Saray’da hedef üst üste beş şampiyonluk elde etmek ve Fatih Terim döneminin rekorunu kırmak. Bu bağlamda mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan sarı kırmızılılar orta sahaya takviye yapacak.
- Okan Buruk, millî takım forması da giyen Can Uzun'u özellikle istiyor.
- E. Frankfurt, Can Uzun için mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini talep ediyor.
- Sarı kırmızılı yönetim, Can Uzun'un Galatasaray isteğini kullanarak bonservis bedelini 40 milyon avro civarına çekmeye çalışıyor.
- Alternatif olarak düşünülen Bruno Fernandes için ise Dünya Kupası'nın sona ermesi bekleniyor.
- Fernandes, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor ve Dünya Kupası sonrası pazarlıklar başlayacak.
- Okan Buruk, Can Uzun transferi için genç oyuncuyla plan ve projelerini anlatarak ailesi Galatasaraylı olan gurbetçi ismi ikna etmeye çalışıyor.
Öne çıkan isimler ise Can Uzun ile Bruno Fernandes. Teknik direktör Okan Buruk özellikle millî takım forması da giyen Can’ı kadrosunda görmek istiyor.
Ancak kulübü E. Frankfurt görüşmelerin başından bu yana mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istiyor.
KUPA SONRASI...
Sarı kırmızılı yönetim ise oyuncunun da G.Saray isteğini masaya koyarak rakamı daha da aşağı çekmeye çalışıyor. Gözden çıkarılan bonservis bedeli 40 milyon avro civarında. Alternatif olarak ise Bruno Fernandes düşünülüyor.
Portekiz Millî Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan tecrübeli oyuncu için turnuvanın sona ermesi bekleniyor. Başka taliplerin de olduğu Fernandes kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Dünya Kupası’nın ardından sıkı pazarlıklar başlayacak.
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BURUK DEVREDE
Can Uzun transferinde teknik direktör Okan Buruk da devreye giriyor. Buruk, genç oyuncu ile ilgili plan ve projelerini anlatıp ailesi koyu G.Saraylı olan gurbetçi ismi bitirmeye çalışıyor.