Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transferi çalışmaları hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sarı-lacivertli ekibin transfer çalışmalarının büyük ölçüde doğru yönde ilerlediğini belirten Dilmen, yapılacak takviyelerle birlikte Fenerbahçe'nin son yıllardaki en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağını söyledi. Greenwood girişimine de değinen tecrübeli futbol adamı, "Transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesindeki kadro planlamasını değerlendirdi.

"HANGİ MEVKİLERE OYUNCU ALINMALI?"

Sarı lacivertlilerin transfer politikası isabetli bulduğunu belirten Dilmen, "2025-2026 sezonu bittiğinde herhangi bir taraftara sorsanız, ‘Fenerbahçe’de önümüzde ki sezon hangi mevkilere oyuncu almalı?’ alınacak cevap netti. İki santrafor, bir tane de Oosterwolde ile dönüşümlü stoper oynayabilecek olan sol bek. Daha önceki yönetimin planlamaları da şu andaki yönetiminin planlamaları da aynı gözüküyor. Santraforlardan birisi alındı. Vedat Muriqi Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirmişti. Lazio’da vasat ama Mallorca’da hem çok iyi sezon geçirdi hem de kendini bayağı geliştirdi. Bence Muriqi beklentilerin üzerinde bir sezon geçirecektir. Diğer santraforun Guirassy profilinde yırtıcı bitirici bir oyuncu olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki Sidiki Cherif de hesaba katıldığında Fenerbahçe fazlasıyla yeterli üç santrafor rotasyonuyla sezona başlamalı. Kaldı ki zaman zaman çift santrafor oynayacaktır. Sağ önde ve sol önde oynayabilecek Oğuz, Nene, Musaba ve İrfan Can gibi oyuncular var. Tabii ki solda Kerem’den de iyi bir performans bekliyorum açıkçası." dedi.

Greenwood

"TRANSFERİNİN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe'nin yapılan takviyelerle en güçlü şampiyonluk adayı olduğunu kaydeden Dilmen, sarı lacivertlilerin Greenwood girişimine de değinerek "Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı (tıpkı Kante transferinde olduğu gibi). Geçtiğimiz sezonki istatistiğine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor. Dolayısıyla geçen sezon belki de şampiyonluğun kaybedilmesinin temel sebebi olan hücum hatları fazlasıyla çözülmüş olacak. Orta sahada zaten Kante, İsmail, Fred, Guendouzi,Asensio ve Talisca gibi kaliteli bir havuz var. Savunmada Skriniar’ın (onunda ilk geldiği aylarda ki gibi form tutması lazım çünkü sezonu kötü bitirmişti) yanına aynı zamanda sol bek oynayabilen Ake transfer edildi. Farklı oyuncular önde olmasına rağmen listede yönetim Ake’yi değerlendirdi. En önemli artısı tecrübesi. Stoperde Oosterwolde mi Ake mi oynar bende soru işareti var tam emin değilim. Sonuç olarak, ilk 11’de oynayabilecek 4 oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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