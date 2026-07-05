Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun kulübe olan aidiyetini göstererek yeni kontratını asgari ücret esasları doğrultusunda imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesini asgari ücret esasları doğrultusunda kabul ettiğini duyurdu.

Mert Hakan Yandaş

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mert Hakan Yandaş

ASGARİ ÜCRET ESASLARIYLA İMZA ATTI

Kulübün açıklamasında, Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesini asgari ücret esasları doğrultusunda imzaladığı özellikle vurgulandı. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcunun bu yaklaşımını kulübe duyduğu aidiyetin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

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