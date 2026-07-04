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İzmir'in Konak ilçesinde, hesabına 7 bin lira yatırmak için bankamatiğe parayı yerleştirdikten sonra işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini telefonundan kontrol etmek amacıyla kenara çekilen Mehmet Yaşasın Yalçın, hayatının şokunu yaşadı. ATM'nin parayı haznesinden geri iade etmesi üzerine, o esnada işlem yapmak için yaklaşan sıradaki şahsın paraları alıp soğukkanlılıkla cüzdanına koyarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; büyük mağduriyet yaşayan talihsiz adam olayla ilgili şikayetçi olarak yasal süreç başlattı.

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