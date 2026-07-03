Karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla açılan davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yönelik iddialara dair açıklamalarda bulundu. Levent, mali denetim tamamen yapıldıktan sonra Ahbap derneği başkanlık görevini bırakıp gönüllü olarak devam edeceğini ifade etti.

Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne bağışlanan deprem paralarının harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Levent, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) kuralları gereği belge paylaşamayacağını söyledi.

Levent, depremin ilk döneminde parayı bankada tuttuklarını, parça parça olarak sonraki aylarda kurumlara aktardıklarını dile getirdi.

Haluk Levent'ten 'deprem paraları' açıklaması: AHBAP'ı bırakacağım

"AHBAP'I BIRAKACAĞIM"

Ticari hayatında sıkıntılar yaşadığını, bunun bir nedeninin de Ahbap derneğine vakit ayırmasından kaynaklandığını söyleyen Levent, "Taahhütleri yerine getirmemiş de olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu Ahbap Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım" dedi.

Haluk Levent'ten 'deprem paraları' açıklaması: AHBAP'ı bırakacağım

Haluk Levent açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Hazır çadır bulmak çok zordu. Birçok yerden temin edemedik. Sonrasında Kızılay’ın iştiraki olan Çadır AŞ’nin elinde yurt dışı için üretilmiş çadırlar olduğunu öğrendik.

Kızılay’ın eksik çadır gönderdiği anlamına gelmiyor. O dönemde asıl sorun lojistikti. Biz de kendi imkânlarımızla bu çadırları satın alıp hızlıca bölgeye yönlendirdik.

Toplamda 224 milyon 315 bin TL civarında bir bedelle 17 bin 550’ye yakın çadır aldık. Bunların yaklaşık 2 binini Kızılay’dan tedarik ettik.

Çadırları Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Antakya, Hatay, İskenderun ve ihtiyaç duyulan birçok bölgeye teslim tesellümle ulaştırdık.

Çadırdan sonra en acil çözüm konteynerdi. Çünkü insanlar aileleriyle birlikte daha güvenli ve eve yakın alanlarda yaşamak zorundaydı.

Bu doğrultuda 340 milyon 16 bin 250 TL bedelle 5 bin 250 adet konteyner satın aldık. Konteynerlerin alımında AFAD’ın o tarihteki teknik şartnamesi baz alındı.

Konteynerlerin 696’sı bireysel başvurular sonrası incelenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 4 bin 454 konteyner ise Malatya, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, ve İskenderun’daki konteyner kentlere gönderildi.

Tüm teslimatlar teslim tesellümle, imzalı ve kayıtlı şekilde yapıldı. Her bir konteynerin nereye gittiği belgeleriyle kayıt altına alındı.

Denetim raporlarında da bu teslimatlar yer aldı. Görüntülü kayıtlarla konteynerlerin vatandaşlara ulaştırıldığı ortaya kondu.

Her bir kuruşun hesabını vermek için bu süreci tarih tarih, kalem kalem kayıt altına aldık.

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