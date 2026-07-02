38 yılda tarih yazdı! ‘Boğaz'ın İkinci Gerdanlığı’nda rekor: Her gün 240 bin araç geçiyor!
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
1988'de açılan, "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışının üzerinden 38 yıl geçti. FSM Köprüsü'nden 38 yılda geçen araç sayısı 2,3 milyara yaklaştı. Köprüden günlük ortalama 240 bine yakın araç geçiyor.
DENİZDEN YÜKSEKLİĞİ 64 METRE
Yapının iki ucunda, taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran planda ise 50x60 metre boyutunda ve 35 metre kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer alıyor. Ankraj bloklarının içinde kabloların tespit edildiği birer oda yer alıyor.Toplam genişliği 39,4 metre, tabliye sayısı 62, denizden yüksekliği 64 metre, kule yüksekliği 107,1 metre olan köprünün kulelerinin ağırlığı 7 bin tonu buluyor.