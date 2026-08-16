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İlk tespitler çıktı! Beyoğlu’nda şüpheli ölüm! İtalyan profesör Ruggero D’Angerio evinde ölü bulundu

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İtalyan profesör Ruggero D’Angerio, Beyoğlu’ndaki evinde yatağında yarı çıplak halde ölü bulundu. Bir süre önce evini kiralığa çıkardığı öğrenilen profesörün cansız bedenini, eve gelen emlakçı buldu. İlk tespitlerde profesörün vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

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Uzun yıllar boyunca İstanbul’daki İtalyan liselerinde öğretmen olarak görev yapan Profesör Ruggero D’Angerio, Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulundu.

Profesör, İstanbul’daki evini kiraya vermek için emlakçı Ethem İ. (45) ile anlaştı. Evi kiralamak isteyenleri evi göstermek isteyen emlakçı, profesörü aradı, ulaşamadı.

Profesör Ruggero D’Angerio
Başlık ResmiProfesör Ruggero D’Angerio

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Profesör D’Angerio’dan haber alamayan Ethem İ. bir kiracı adayıyla birlikte eve geldi. Yedek anahtarla eve giren emlakçı Profesör Ruggero D’Angerio’yu evdeki yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, profesörün hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP, KESİCİ ALET İZİ YOK

Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

“ÜÇ KERE ARADIM, ULAŞAMADIM”

Emlakçı Ethem İ., yaşananları şöyle anlattı:

Kendisini tanıyordum. Evini kiraya vermem için beni yetkilendirmişti. Ben kendisini gün içerisinde iki üç kere aradığımda, ulaşamadım. Müşteriye göstermem için bana yedek anahtar vermişti. Randevu saatinde geldiğimde tekrar aradım ancak ulaşamadım. Müşteriyle birlikte daireyi göstermek için eve gittik. Kendisini maalesef o vaziyette gördük.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU”

Ethem İ., "İstanbul’u çok seviyordu. Ondan dolayı yazın İstanbul’a geliyordu. Kanseri atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul’daydı. Evini kiraya vermek için beni yetkilendirmişti" diye konuştu.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu
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