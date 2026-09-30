DEİK Başkanı Olpak’tan katma değerli üretim vurgusu! ABD’den dışlanan Çin, Türk pazarlarına yöneldi

ABD’nin Çin’e olan 650 milyar dolar yıllık dış ticaret açığının 300 milyar dolara gerilediğini, 350 milyar dolarlık malı artık ABD’nin Çin dışı ülkelerden aldığını ancak Çin’in kapasitesini Türkiye’nin de olduğu pazarlara yönelttiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk şirketlerinin katma değerli üretime daha fazla odaklanması gerektiğini vurguladı.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ABD’nin uyguladığı ek gümrük tarifelerinin ardından Çin’in dış ticaretinde yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün Türkiye açısından muhtemel sonuçlarını ele alan bir rapor hazırladı. Rapora göre, ABD’nin 2025’te uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri sonrasında Çin’in ABD pazarındaki konumu belirgin şekilde gerilerken, Çin’in ABD’ye ihracatının toplam ihracatı içindeki payı 2024’teki yüzde 14,68 seviyesinden 2025’te yüzde 11,14’e indi. Buna karşılık 2024-2025 döneminde Çin’in Afrika’ya ihracatı yüzde 25,9, Orta Doğu’ya ihracatı yüzde 9,7 ve AB’ye ihracatı yüzde 8,63 arttı. Afrika’da Nijerya, Orta Doğu’da BAE ve AB içerisinde Almanya, Çin açısından öne çıkan pazarlar oldu.

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ABD’nin Çin’e olan 650 milyar dolar yıllık dış ticaret açığının 300 milyar dolara gerilediğini, 350 milyar dolarlık malı artık ABD’nin Çin dışı ülkelerden aldığını ancak Çin’in üretiminin devam ettiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin’in o kapasitesini Türkiye’nin de olduğu pazarlara yönelttiğini söyledi. Olpak, küresel ticarette korumacılık politikalarının yalnızca iki ülke arasındaki ticareti etkilemediğine dikkati çekerek “ABD pazarındaki gerileme Çin’i ASEAN’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar çok daha geniş bir coğrafyada yeni ticaret kanalları oluşturmaya yöneltiyor” dedi.

Çin’in ihracat coğrafyasındaki değişimin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Olpak “Çin’in ABD pazarındaki kaybını telafi etmek amacıyla daha güçlü biçimde yöneldiği Afrika, Orta Doğu ve Avrupa, aynı zamanda Türk iş dünyasının da geleneksel olarak güçlü olduğu veya daha fazla büyümek istediği coğrafyalar. Bu nedenle Çin’in ihracatındaki coğrafi çeşitlenmeyi yakından izlemek durumundayız” diye konuştu.

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AFRİKA VE ORTA DOĞU YAKINDAN İZLENMELİ

DEİK raporunda Türkiye açısından daha yakından takip edilmesi gereken alanların başında Afrika ve Orta Doğu geliyor. Özellikle Mısır pazarında Çin’in ihracatının 2025’te 19,97 milyar dolara ulaşmasına karşılık Türkiye’nin ihracatının 4,07 milyar dolar seviyesinde kalması, iki ülke arasındaki rekabet farkının Çin lehine genişlediğine işaret ediyor. Çin’in BAE’ye ihracatı 2021-2025 döneminde 43,81 milyar dolardan 72,90 milyar dolara yükselirken, Türkiye’nin ihracatı 2025’te 9,28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Olpak, bu noktada Türk şirketlerinin katma değerli üretime daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Yeni dönemde sadece hangi ülkeye ne kadar ihracat yaptığımızı değil, hangi ürünü, hangi teknoloji seviyesiyle ve hangi katma değerle ihraç ettiğimizi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Rekabetin yoğunlaştığı pazarlarda Türkiye’nin cevabı daha fazla katma değer, daha güçlü markalar, teknoloji, inovasyon ve pazarda kalıcı ortaklıklar kurmak olmalı.

KURUN ARTMASI ÇÖZÜM DEĞİL

DEİK Başkanı Nail Olpak, enflasyonla döviz kuru arasındaki makasın açık olmasının rekabetçiliği bozduğunu ifade ederek “Bir miktar döviz kurlarının serbest bırakılması gerektiği veya yukarı gitmesi gerektiği şeklinde talep var. İçerideki maliyetin maalesef fiyatın da dengesinin, ahlakının bozulduğu bir süreçteyiz. Yani bir şeyin fiyatının neden o kadar arttığını matematik olarak birbirimize izah edemiyoruz. Böyle bir dengesizlik sürecinin içerisindeyiz. Ben kurun artması konusunun ilk planda öyle çok kolay bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum. Geçmiş yılların tecrübelerine de bakmak lazım. Çünkü ithalatı ihracatından daha fazla olan bir ülkede kur artışı çok kısa bir sürede çözümmüş gibi durur. Hemen akabinde bizim fiyatlarımız da artar, yetmez. Bizim ihraç ettiğimiz ülkedeki alıcı hemen ‘ya sizde böyle bir kur değişimi oldu, devalüasyon oldu. Sen buradan kazanca girdin, gel bana indirim yap’ der. Bu, hemen, orta vadede bile çok çözüm olarak görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.

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