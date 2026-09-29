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Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı

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Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
Başlık ResmiMelis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu, haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

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Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosyada yargı süreci devam ederken yeni bir karar alındı.

Soruşturmayı yürüten adli makamların kararı doğrultusunda, dosyada adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve eşinin babası Cihan Sütşurup'un üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kararın ardından her iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
Başlık ResmiMelis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı

"İFADEME BAŞVURULURSA DÖNERİM"

Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği ve Dubai'ye gittiği iddia edilmişti. Öte yandan eşi Mustafa Sandal'ın da soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni için başvurduğu öne sürülmüştü.

Melis Sandal Sütşurup, gazeteci Burak Doğan’ın sorularına cevap verdi ve konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim.”

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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