ÖZEL | Trabzonspor’un eski milli yıldızı Sefa Yılmaz'dan Bayern Münih ve Beşiktaş itirafı: "Kapısından döndüm"

Wolfsburg altyapısında yetişen, ülkemizde Kayserispor ve Trabzonspor formalarıyla adından söz ettiren eski milli futbolcu Sefa Yılmaz, kariyerine ve Türk futbolunun gündemine dair Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Bayern Münih'in kapısından dönüş hikâyesinden Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferine, Trabzonspor'da yaşadığı hayal kırıklıklarından A Milli Takım'daki teknik direktörlük tartışmalarına kadar birçok konuda konuşan Yılmaz, kariyer hedeflerini de paylaştı.

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Wolfsburg ve Duisburg formaları giydikten sonra 2011'de Kayserispor ile Türkiye serüvenine başlayan Sefa Yılmaz, ülkedeki kariyerine 11 farklı kulüp ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı. A Milli Takım formasını iki kez giyerek başarılarını taçlandıran ve karakteriyle gençlere her daim örnek olan Yılmaz, kariyerinin bilinmeyenlerini Türkiye Gazetesi'ne samimi bir dille anlattı. Trabzonspor dönemine ayrı bir parantez açan 36 yaşındaki eski futbolcu, o günlere dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

YILMAZ: “B. MÜNİH’İN KAPISINDAN DÖNDÜM”

İlk olarak futbola başladığı o dikkat çeken dönemi anlatan Sefa Yılmaz, “O zamanlar Berlin’de oynuyordum; henüz 15 yaşındaydım. Kendi yaş grubumuzda liderdik ve çok iyi durumdaydık. Bayern Münih başta olmak üzere diğer takımların scout ekipleri izlemeye geldi ve daha sonra Münih’e davet ettiler. Yaşım küçük olduğu için babamla beraber gitmiştim. Ayrıca Berlin’den Münih’e 600 km’den fazla bir mesafe vardı. Oraya birkaç günlüğüne misafir olarak gittim ve antrenmanlara çıktım. Sonra beni takıma dâhil etmek istediler. Beni çok istediklerini belirttiler ve düşünmemiz için bir hafta süre verdiler. O sırada Wolfsburg gibi diğer takımlardan da teklifler geldi ve tercihimi Wolfsburg’dan yana kullandım. Burayı tercih etmemin sebebi Berlin’e yakın olmasıydı. Ayrıca Bayern Münih’teki yetkililer sadece 6 ayda bir ailemi görebileceğimi söylemişti. Sonuçta bu da bir aile için çok zor bir durumdu. Yine de babam tercihi bana bıraktı. Wolfsburg’da oynayan takım arkadaşlarım da vardı ve orayı değerlendirmek istedim.” dedi.

Sefa Yılmaz

“MAGATH TAKIMINDA GÖRMEK İSTEDİ”

Wolfsburg’da Almanların efsane ismi Felix Magath ile çalıştığı döneme değinen Yılmaz, “Wolfsburg altyapısında çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem A Takım'da teknik direktör Felix Magath vardı. Kendi yaş gruplarımda neredeyse oynamadım diyebilirim çünkü her zaman üst kategorilerde şans buldum. 16-17 yaşındayken A Takım’da antrenmanlara başladım. Magath, beni orada çok görmek istedi ve her zaman çok beğendiğini dile getirdi. Fiziksel anlamda gelişmemi tavsiye etti ve biraz zamana ihtiyacım olduğunu anlattı. Fitness antrenörüyle beraber sabahları ekstra antrenman yapmamı istedi. Sabahları A Takım ile çalışmamı, akşam ise bu kez altyapıdakilerle antrenmana çıkmamı söyledi. Kafasında benimle ilgili gelişim planları vardı.” diye konuştu.

“FİZİKSEL VE MENTAL ETKİSİ OLDU”

Tecrübeli çalıştırıcının gelişimine olan dokunuşuna ayrı bir parantez açan eski futbolcu, “Bu dönemde Brezilyalı futbolcu Marcelinho’nun benimle ilgilenmesini söyledi. Bunlar benim için çok büyük bir nimetti. Genç olmama rağmen A Takım ile sürekli antrenmanlara çıkıp o deneyimi yaşamanın bana özellikle fiziksel anlamda çok büyük bir katkısı oldu. Yıldız futbolcularla beraber antrenman yapma fırsatı buldum ve kendimi daha çok geliştirdim. O yüzden Magath’ın bana fiziksel ve mental anlamda çok büyük etkisi oldu. Ayrıca disiplin konusunda da bana katkıları vardı. Çünkü eğer Magath ile çalışıyorsanız çok çalışmak zorundasınız. Mücadele ve takım ruhuna çok önem veren bir teknik direktördü. Magath’tan aldığım disiplini şimdilerde futbol hayatım sona ermesine rağmen sürdürüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sefa Yılmaz

“DZEKO, MARCELİNHO VE MİSİMOVİC…”

Alman ekibinin kadrosunda yer alan yıldızlardan tecrübe kazandığının altını çizen eski milli yıldız, “Dzeko’nun genç olduğu ve Wolfsburg’da parladığı yıllardı. Özellikle genç oyuncular için bu kalitedeki futbolcularla antrenman yapmak çok büyük bir şanstır. Onlarla aynı sahayı paylaşarak hem yeni şeyler öğreniyorsunuz hem de üst düzey antrenman temposunu bizzat tecrübe ediyorsunuz. Kendi doğrularınızı ve hatalarınızı bu isimleri gözlemleyerek fark etmek, gelişiminize muazzam bir katkı sağlıyor. Ben de Edin Dzeko, Marcelinho, Misimovic ve Grafite gibi ligde rüştünü ispatlamış oyuncuların ne kadar çok çalıştığına yakından şahit oldum. Antrenman bitse bile durmadan şut çalışırlardı. Zirvede olmalarına rağmen sürekli kendilerini geliştirmeye çabalamaları insanı derinden etkiliyor. İster istemez onları örnek alıyor ve 'Onlar bu kadar çalışıyorsa, benim çok daha fazlasını yapmam gerek' diyorsunuz. O günlerde bu yıldızlardan öğrendiklerimi aklımdan hiç çıkarmadım ve kariyerim boyunca ben de genç oyunculara hep böyle örnek olmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’A GİTMEK ÜZEREYDİM”

Süper Lig’deki ilk takımı olan Kayserispor'da 85 maçta gösterdiği 13 gol ve 17 asistlik performansının ardından dev takımların peşine düştüğü süreci anlatan 36 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti: “Başkan Fikret Orman zamanlarıydı. O yıllarda Beşiktaş beni transfer etmek için çok ısrarcı oldu ve onlarla İstanbul’da yüz yüze görüştük, hatta kendi aramızda anlaşmıştık. Devre arasında fibula kırığı yaşamıştım. Yaz transfer dönemi için beni almayı düşündüler. Daha önceki yıllarda bana farklı takımlardan da teklif gelmişti. Kayserispor, bir yıl daha kalırsam bir sonraki transfer döneminde söz sahibi olabileceğimi ve istediğim kulübe gidebileceğimi söylemişti. Yeni sezon kamp döneminden sonra Beşiktaş’a transfer olmak üzereyken Trabzonspor’un bana ihtiyacı olduğunu söylediler. Trabzonspor, Kayserispor ile temasa geçti ve teklif sundu. Benim için yine de kulübümün menfaati ön plandaydı ve Trabzonspor daha çok bonservis ücreti teklif edince orayı tercih ettim. Sonuçta kulübüme emek verdim ve onların da menfaatine göre hareket etmek istedim.”

Sefa Yılmaz

“KAOS ORTAMINA DENK GELMİŞTİM”

2014 yılında Trabzonspor’un yolunu tutan Sefa Yılmaz, Karadeniz ekibindeki günleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Oraya gittiğimde maalesef çok kaos dolu bir ortama denk gelmiştim. Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktörümüz ise Vahid Halilhodžić’ti. O dönem aslında işler çok fena gitmiyordu ama başkan ve hocanın gitmesiyle olumsuz durumlar yaşandı. O süreçte çok fazla hoca değişikliği oldu. Takımdaki sistem bir türlü rayına oturmadı. Takıma gelenler ve gidenler vardı. Doğal olarak kulüp maddi ve manevi zarara uğradı. Bu durum ister istemez hem bize hem de taraftarlara yansıdı.”

“SAHAYA ODAKLANAMADIK”

Bordo-mavili ekipte yaşadığı zorlu sürece de değinen Yılmaz, “Performans olarak bir sorunum yoktu ve gollerimi atmaya devam ediyordum. Ama Trabzonspor gibi bir camia ligi 6. veya 7. sırada tamamlıyorsa başarısız olmuşsunuz demektir. Hoca ve başkan değişikliklerinden dolayı doğru düzgün sahaya odaklanamadık. İnanın, o dönem futbolculardan kaynaklanan bir durum yoktu. Ben Trabzonluyum. Küçüklüğümden beri oynamak istediğim takım burasıydı. Oraya gerçekten çok sevinerek ve çok mutlu bir şekilde gittim. Başkan Muharrem Usta yönetimi, verilen sözleri yerine getirmeyince beni suçlu buldular ve ortaya atmaya çalıştılar. Taraftarların bundan haberi yok ama insan gerçekleri maalesef bazen söyleyemiyor. Gerçekleri bilmeyen çok insan var. Bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Trabzon’un çocuğu olduğumuz için çoğu şeyde sustuk ve ağzımızı bile açmadık. Ama maalesef zarar gören her zaman futbolcu oluyor.” dedi.

“SALAH’LA OYNAMAK İSTERDİM”

Karadeniz ekibinin yeni sezondaki kadro gücüne ve özellikle Salah’ın performansına vurgu yapan eski yıldız, “Salah’ın gelmesine sadece bir transfer olarak bakmamak lazım. Bu tarz transferler tüm şehrin tanıtılmasına yardımcı oluyor. Herkes kulübün büyüklüğünü bu sayede daha da çok görüyor. Bence çok doğru bir hamle. Zaten performansı ve sahadaki azmiyle bunu göstermeyi başarıyor. Takımdaki çoğu oyuncuyu beslemeye devam edecektir. Gerçekten muazzam bir oyuncu. Salah’la oynamak isterdim ve bu çok güzel olurdu. Böyle bir dünya yıldızıyla oynamak herkesin hayalidir. Bizim dönemimizde de Cardozo ve Bosingwa gibi tecrübeli oyuncular vardı ama tabii ki Salah çok ayrı bir marka.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’A EĞER YENİLSELERDİ…”

Trabzonspor’un Galatasaray maçındaki performansını ve şampiyonluk şansını değerlendiren 36 yaşındaki çalıştırıcı, “Sezona ilk başlarda biraz sıkıntılı başladılar. 4-0’lık galibiyetle beraber bir rahatlık yaşadılar. Eğer yenilselerdi takım olarak daha büyük sıkıntılara doğru gidebilirlerdi. Yine de her şeyi bir maça bağlamamak lazım. Çünkü bazen büyük bir takımı yenersiniz ama alt sıralardaki takımlara karşı zorlanabilirsiniz. Şampiyonluk şansı kesinlikle var. Eğer bu maçtan sonra bir seri yakalamayı başarırlarsa şampiyonluk adaylarından biri olur. Gerçekten çok kaliteli ve iyi bir takıma sahipler. Thomas Reis, Samsunspor’da çok büyük başarılar kazandı ve takımını çok iyi yerlere getirdi. Kulübün Reis tercihini ben çok doğru buluyorum. Çünkü hem ligi tanıyor hem de kulübün yapısını biliyor. İlk maçında fark oluşturmayı başardı. Thomas Reis’in adapte olduğu zaten direkt belli oluyor. Reis, deneyimlerini Trabzon’a aktarmayı başarırsa fazlasıyla başarılı olacağına inanıyorum. Oyuncularıyla diyalogları, iyi bir hoca olduğunu belli ediyor. O yüzden takıma büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum.” tespitinde bulundu.

“MİLLİLERDE TAKIM RUHU EKSİK”

UEFA Uluslar Ligi’ne iki mağlubiyetle başlayan millilerimizin oynadığı futbolla ilgili eleştirilerde bulunan Yılmaz, şunları söyledi: “Aslında bireysel anlamda çok yetenekli futbolcularımız var ama tam anlamıyla bir takım olduklarını söyleyemeyiz. İçeride tam bir birlik ve beraberlik olduğunu sanmıyorum. 2002 yılındaki kadronun sahaya yansıttığı ruhu oyuncuların gözlerinden bile anlayabiliyordunuz. Şimdiki jenerasyonda çok daha yetenekli oyuncular var ama takım ruhu eksik diye düşünüyorum. Kadro gelecekte oturursa çok daha başarılı olabilirler; biraz daha zamana ihtiyaçları var. O yüzden bu süreçte biraz daha sabırlı ve sakin olmak gerekiyor.”

“ARDA TURAN’I GÖRMEK İSTERİZ”

Son dönemde eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Vincenzo Montella’ya değinen eski futbolcu, “Milli takımda her zaman Türk bir teknik direktörün görev yapmasından yanayım. Çünkü o ruhu yaşamak ve gerçekten hissetmek gerekiyor. Açıkçası takımın başında Arda Turan’ı görmeyi çok isterdim. Son dönemde gerçekten iyi işler çıkarıyor ve bu milli ruhtan çok iyi anlıyor. Ayrıca toplumumuzun duygularını kavrayabilecek potansiyelde bir hoca olduğuna inanıyorum. Genel olarak yerli bir hocanın takıma daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum. Öte yandan olumsuz durumları sadece teknik direktöre bağlamamak lazım. Montella’nın da başarılı işlere imza attığını söylemek isterim. Nitekim Dünya Kupası’na gittik ve diğer turnuvalarda da iyi maçlar çıkardık.” şeklinde konuştu.

“SÜPER LİG’DE GÖREV ALMAK İSTERİM”

Geçen yıl futbol kariyerine nokta koyan ve antrenörlüğe adım atmaya hazırlanan Sefa Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Almanya’da bulunduğumuz şehirde ‘Aalener Kickers’ adında bir Türk takımı var. Amatör ve yeni kurulmuş bir ekip. Aynı mahalledeki Türk gençlerinin kurduğu bu takım, şu an oldukça kenetlenmiş durumda. Hedefleri şampiyon olup Almanya’da iyi yerlere gelmek. Ben de onlara hem saha içinde hem de saha dışında faydalı olmak istiyorum. Destek vermek adına şimdilerde yavaş yavaş ekibe adapte oldum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer yandan da antrenörlük eğitimi alıyorum. UEFA B Lisansı'na başvurdum ve artık antrenörlük kariyerime adım attım. Umarım gençlere faydalı olabilirim. Bu konudaki önceliğim Almanya’da antrenörlük deneyimi kazanmak ve başarılı olmak ancak ileride Süper Lig’de de görev almayı çok isterim.”

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