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Spor

Premier Lig'de Manchester City depremi: Suçlu bulundu!

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Premier Lig'de Manchester City depremi: Suçlu bulundu!
Başlık ResmiPremier Lig'de Manchester City depremi: Suçlu bulundu!

İngiltere Premier Lig, finansal kuralları ihlal nedeniyle inceleme altında olan Manchester City'nin bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı.

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İngiltere Premier Lig, finansal kuralları ihlal nedeniyle inceleme altında olan Manchester City'nin bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı.

Premier Lig, bağımsız komisyon kurulu tarafından yapılan incelemelere göre, Manchester City'nin Premier Lig'deki mali kuralları ihlal ettiğini doğruladı. Bu süreç 9 sezonu kapsıyor (2009/10, 2017/18).

Bağımsız Komisyon Kurulu tarafından yapılan tespitler:

• Çeşitli ticari ortaklıklar aracılığıyla sahte sözleşmeler düzenlendi.
• Gerçek dışı yöntemlerle gelirler yüksek gösterildi ve maliyet düşürüldü.
• Kulübün gerçek finansal durumu denetleyicilerden gizlendi.
• Premier Lig ve UEFA harcama limitleri ihlal edildi.
• Soruşturmayı engellemek için organize bir şekilde hareket edildi.

MANCHESTER CITY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City'den yapılan açıklamada, "Manchester City, Premier League Komisyonu’nun bugün yayımlanan görüşü karşısında hem hayal kırıklığına uğramış hem de şaşkınlığa düşmüştür.

Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir.

Premier League süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir.

Kulüp; Premier League Yönetim Kurulu ve İdaresinin tarafsız, bağımsız ve adil bir düzenleyici kurum gibi hareket edeceği inancıyla, sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir.

Kulüp, önümüzdeki tüm hukuki süreçler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapma konusunda doğal olarak kısıtlı bir hareket alanına sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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