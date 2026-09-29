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Spor

Sınav kağıdı değiştirilen Ali Tuna'dan MHK'ya olay sözler: "Türk futbolunda yapı var"

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Sınav kağıdı değiştirilen Ali Tuna'dan MHK'ya olay sözler:
Başlık ResmiSınav kağıdı değiştirilen Ali Tunadan MHKya olay sözler: Türk futbolunda yapı var

Hakemlik sınavında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunan hakem Ali Tuna, sınav kağıdındaki cevapların değiştirildiğini ve hakemlik kariyerinin bitirilmek istendiğini söyledi. Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan Tuna, "Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler" diye konuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"ndaki usulsüzlüğe ilişkin konuşan şikayetçisi Ali Tuna, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAKEMLİK HAYATIMI BİTİRMEK İSTEDİLER"

Soruşturmaya ilişkin olarak HT Spor'a konuşan Ali Tuna, "Ben tarafım ve sürecin içindeyim. O nedenle fazla yorum yapamam. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçemediğim açıklandı. Kağıdımda yazanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Zaten ifade veren hakemler de bunu doğrulayacaktır." ifadelerini kullandı.

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"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"

Bazı maçlara istenilen hakemlerin atandığını, üst klasmanlara çıkmasının engellendiğini ve bir daha hakemliğe geri dönmeyeceğini belirten Tuna, "Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir." şeklinde konuştu.

Ali Tuna
Başlık ResmiAli Tuna

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

"SINAV KAĞIDI DEĞİŞTİRİLDİ"

İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı. Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı. Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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