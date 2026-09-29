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Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Spotify son dakika erişim sorunu gündemde!

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Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Spotify son dakika erişim sorunu gündemde!
Başlık ResmiSpotify çöktü mü

Spotify kullanıcıları 29 Eylül 2026 Salı günü akşam saatlerinde platforma erişim konusunda sorun yaşamaya başladı. Müzik ve podcast uygulamasında yaşanan aksaklıkların ardından kullanıcılar arama motorlarında “Spotify çöktü mü?”, “Spotify neden açılmıyor?” ve “Spotify'da sorun mu var?” sorularına cevap aramaya başladı. işte 29 Eylül Spotify son dakika verileri...

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29 Eylül Spotify son dakika yaşanan erişim sorunu sebebiyle ''Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?'' soruları gündeme getirildi. Kullanıcı bildirimlerini takip eden Downdetector verilerinde akşam saatlerinde Spotify için rapor sayısında dikkat çekici bir yükseliş görüldü.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Spotify son dakika erişim sorunu gündemde!
Başlık ResmiSpotify çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Spotify son dakika erişim sorunu gündemde!

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify'da 29 Eylül Salı günü erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri artış gösterdi. Akşam saatlerine doğru Downdetector grafiğinde raporların hızla yükseldiği görülürken Spotify'daki sorunlar farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından da bildirildi; Reuters, ABD'de binlerce kullanıcının platformla ilgili problem yaşadığını ve Downdetector'da 15 binden fazla rapor bulunduğunu aktardı. Spotify tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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