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Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi

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Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Fotoğraf Başlığı Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir

Netflix'te 4 Ağustos Salı akşamı erişim sorunu yaşandığına yönelik paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı platforma giriş yapmakta veya içeriklere ulaşmakta sorun yaşadığını belirtirken, hata ekranı alan aboneler yaşanan problemin genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmaya başladı. Dünya genelinde paylaşım yapan birçok izleyici ''Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir?'' sorusunu gündeme getirdi.

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4 Ağustos Salı akşamı birçok kullanıcı Netflix'e erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda uygulamanın ana sayfasının yüklenmediği, film ve dizilere erişilemediği yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcıların ekranlarında "Bu dizi ya da filmlere şu anda ulaşamıyoruz. Lütfen daha sonra yeniden deneyin." uyarısıyla birlikte "GPS-LEN" hata kodunun görüntülendiği görüldü. Peki, Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir?

Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Başlık ResmiNetflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi

NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?

4 Ağustos 2026 tarihinde akşam saatlerinde Netflix'e erişim problemleri yaşanmaya başladı. Arıza bildirimlerini takip eden platformlarda da aynı saatlerde kullanıcı şikayetlerinde artış yaşandı. Downdetector verilerine göre 4 Ağustos saat 22.12 itibarıyla Netflix için bildirilen sorun sayısı kısa sürede yükseldi.

Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Başlık ResmiNetflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi

Sosyal medya platformu X'te de çok sayıda kullanıcı yaşadıkları erişim sorununu paylaşarak platformun çalışmadığını ifade etti. Paylaşımlarda özellikle içeriklerin açılmadığı ve ana sayfaya erişimde hata yaşandığı belirtildi.

Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Başlık ResmiNetflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Netflix tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar ise sorunun bireysel internet bağlantısından mı yoksa platform genelindeki teknik bir aksaklıktan mı kaynaklandığını öğrenmek için gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor.

Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Başlık ResmiNetflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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