Evlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı

Artan gelinlik fiyatları evlilik hazırlığı yapan çiftlerin tercihlerini değiştirdi. Satın alma maliyetinin 60 bin liraya yaklaşmasıyla birlikte kiralık gelinliklere talep hızla artarken, sektör temsilcileri kampanyalarla müşterileri çekmeye çalışıyor.

Kırşehir'de evlilik hazırlığı yapan çiftler, yükselen gelinlik fiyatları nedeniyle satın almak yerine kiralama seçeneğini tercih etmeye başladı. Kentte gelinlik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de artan talebe karşı kiralama hizmetlerini ön plana çıkarırken, farklı kampanyalarla müşterilere daha ekonomik seçenekler sunuyor.

"60 BİNİ GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR"

Gelinlik satıcısı Fatih Koca, son dönemde müşterilerin büyük çoğunluğunun satın almak yerine kiralamayı tercih ettiğini belirterek, "Bir gelinliği satın almak isteyen kişinin yaklaşık 55-60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Aynı gelinliği ise 25-30 bin lira arasında kiralayabiliyoruz. Kampanyalı ürünlerimizde fiyatlar 15 bin liradan başlıyor. Bu paketlerde gelinlik, bindallı ve duvak da yer alıyor" dedi.

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KINA MALZEMELERİNDE DE KİRALAMA GÜNDEMDE

Kına organizasyonu malzemeleri satışı yapan Müberra Can ise şu an için bu ürünlerde kiralama hizmeti vermediklerini, ancak yeni sezonda böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Müşterilerden bu yönde talepler aldıklarını ifade eden Can, gelinliklerin her kullanım sonrası profesyonel şekilde temizlenebildiğini, ancak kına malzemelerinde deformasyon riskinin daha yüksek olması nedeniyle kiralama sisteminin daha zor uygulanabildiğini belirtti.

Artan düğün maliyetleri nedeniyle çiftlerin bütçelerini korumaya yönelik alternatif çözümlere yöneldiğini ifade eden sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde kiralama sisteminin daha da yaygınlaşmasını bekliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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