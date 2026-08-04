Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Evlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Evlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı
Fotoğraf Başlığı Evlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı

Artan gelinlik fiyatları evlilik hazırlığı yapan çiftlerin tercihlerini değiştirdi. Satın alma maliyetinin 60 bin liraya yaklaşmasıyla birlikte kiralık gelinliklere talep hızla artarken, sektör temsilcileri kampanyalarla müşterileri çekmeye çalışıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kırşehir'de evlilik hazırlığı yapan çiftler, yükselen gelinlik fiyatları nedeniyle satın almak yerine kiralama seçeneğini tercih etmeye başladı. Kentte gelinlik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de artan talebe karşı kiralama hizmetlerini ön plana çıkarırken, farklı kampanyalarla müşterilere daha ekonomik seçenekler sunuyor.

"60 BİNİ GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR"

Gelinlik satıcısı Fatih Koca, son dönemde müşterilerin büyük çoğunluğunun satın almak yerine kiralamayı tercih ettiğini belirterek, "Bir gelinliği satın almak isteyen kişinin yaklaşık 55-60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Aynı gelinliği ise 25-30 bin lira arasında kiralayabiliyoruz. Kampanyalı ürünlerimizde fiyatlar 15 bin liradan başlıyor. Bu paketlerde gelinlik, bindallı ve duvak da yer alıyor" dedi.

Evlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı
Başlık ResmiEvlenecek çiftleri şaşırtan fiyatlar! Gelinlikte yeni dönem başladı

KINA MALZEMELERİNDE DE KİRALAMA GÜNDEMDE

Kına organizasyonu malzemeleri satışı yapan Müberra Can ise şu an için bu ürünlerde kiralama hizmeti vermediklerini, ancak yeni sezonda böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Müşterilerden bu yönde talepler aldıklarını ifade eden Can, gelinliklerin her kullanım sonrası profesyonel şekilde temizlenebildiğini, ancak kına malzemelerinde deformasyon riskinin daha yüksek olması nedeniyle kiralama sisteminin daha zor uygulanabildiğini belirtti.

Artan düğün maliyetleri nedeniyle çiftlerin bütçelerini korumaya yönelik alternatif çözümlere yöneldiğini ifade eden sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde kiralama sisteminin daha da yaygınlaşmasını bekliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara
3. SAYFA

Ankara'da düğünde yürekler ağza geldi! Ağzında tuttuğu meşale patladı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Netflix çöktü mü, GPS-LEN hatası nedir? 4 Ağustos Salı günü Netflix erişim sorunu gündeme geldi
Kaydet
İstanbul'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, yaralılar var
İstanbul'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var...
Kaydet
12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?
12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.