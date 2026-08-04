Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kaza, saat 20.45 sıralarında Gazhane Caddesi Kabataş istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PVE 181 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki lüks ticari minibüse çarptı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Ardından arkadan gelen 3'ü ticari taksi olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatırken, kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Otomobilin çarptığı bisikletli yola böyle savruldu! Korkutan kaza kamerada
GÜNDEM VİDEOLARI

Otomobilin çarptığı bisikletli yola böyle savruldu! Korkutan kaza kamerada

Kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale gelirken, araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Caddenin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?
12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?
Kaydet
Şam’da YPG zirvesi! Şara, Mazlum Abdi ile entegrasyon sürecini konuştu
Şara, Mazlum Abdi ile entegrasyon sürecini konuştu
Kaydet
Eyüpspor, Nijeryalı santrforu transfer etti
Eyüpspor, Nijeryalı santrforu transfer etti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.