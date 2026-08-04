İstanbul'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi, yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Gazhane Caddesi Kabataş istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PVE 181 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki lüks ticari minibüse çarptı.

8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Ardından arkadan gelen 3'ü ticari taksi olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatırken, kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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Kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale gelirken, araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Caddenin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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