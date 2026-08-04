Sosyal medyada hızla yayılan "12 Ağustos'ta Dünya'nın yerçekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak" iddiası büyük merak uyandırdı. Özellikle TikTok ve farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde, NASA'nın gizli yürüttüğü öne sürülen "Project Anchor" isimli bir proje kapsamında Dünya'nın kısa süreliğine yerçekimini kaybedeceği ileri sürülüyor. Peki, 12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

İnternette dolaşıma giren "12 Ağustos'ta 7 saniyeliğine yerçekimi duracak" iddiası kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülenen paylaşımlar, birçok kişinin bu olayın gerçekten yaşanıp yaşanmayacağını araştırmasına neden oldu. Peki, iddialar doğru mu, bilim ne söylüyor? 12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

12 Ağustosta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

12 AĞUSTOS'TA YERÇEKİMİ DURACAK MI?

Dünya'nın 12 Ağustos 2026 tarihinde yerçekimini 7 saniyeliğine kaybedeceğine dair herhangi bir bilimsel kanıt duyurulmadı.

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda NASA'nın "Project Anchor" adlı gizli bir çalışma yürüttüğü ve bu nedenle Dünya'nın kısa süreliğine yerçekimsiz kalacağı öne sürülürken NASA'nın bu isimde yerçekimiyle ilgili böyle bir projesine ilişkin kamuoyuna açık herhangi bir kayıt da yok.

12 Ağustosta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

7 SANİYELİK YERÇEKİMİ KAYBI NELERE YOL AÇAR?

Bilim insanlarına göre Dünya'nın yerçekiminin tamamen ortadan kalkması fizik kuralları çerçevesinde mümkün değil.

Yine de eğer hayali olarak yerçekimi aniden yok olsaydı insanlar, araçlar, binalar ve yere sabitlenmemiş tüm cisimler ağırlıksız hale gelirdi. Dünya kendi ekseni etrafında dönmeye devam edeceği için insanlar bulundukları konumdaki dönme hızıyla hareket etmeye başlar, Dünya ise adeta altlarından çekiliyormuş gibi görünürdü.

12 Ağustosta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

Atmosferi de gezegenin çevresinde tutan kuvvet yerçekimi olduğu için gaz molekülleri uzaya doğru kaçmaya başlar, hava basıncı hızla düşer ve nefes alınabilecek bir atmosfer kalmazdı. Aynı zamanda Güneş'ten gelen zararlı ışınlar doğrudan Dünya yüzeyine ulaşırdı.

Benzer şekilde okyanuslar, denizler ve göller de gezegene bağlı kalamazdı. Dev su kütleleri uzaya doğru hareket etmeye başlar, bunun sonucunda Dünya üzerindeki hayat kısa sürede son bulurdu. Yerçekiminin yeniden oluşması halinde ise havaya yükselen her şey tekrar yere düşeceği için çok büyük can ve mal kayıpları meydana gelirdi.

12 Ağustosta yerçekimi duracak mı? 7 saniyelik yerçekimi kaybı nelere yol açar?

12 AĞUSTOS'TA NE OLACAK?

12 Ağustos 2026 tarihinde tam güneş tutulması olacak. Tutulmanın Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, Portekiz ve kuzey İspanya'nın bazı bölgelerinden tam olarak izlenebileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, güneş tutulmasının Dünya'nın yerçekiminde olağanüstü bir değişikliğe neden olmadığını ifade ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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