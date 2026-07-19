Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? META'dan Facebook'a erişim sorunu açıklaması
19 Temmuz 2026 Pazar günü Facebook kullanıcılarının bir bölümü hesaplarına erişmeye çalışırken beklenmedik bir sistem hatasıyla karşılaştı. Dünya genelinde etkili olan teknik aksaklık nedeniyle birçok kişi platforma giriş yapamıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?
- Kullanıcılar hesaplarına erişmekte ve platformun temel özelliklerini kullanmakta zorluk çekti.
- Downdetector verilerine göre hata bildirimleri kısa sürede önemli ölçüde arttı.
- Kullanıcılar fotoğraf ve video yükleme, Messenger üzerinden mesaj gönderme gibi konularda da sorun yaşadı.
- Masaüstü sürümüne de erişilemediği belirtildi.
- Kullanıcıların karşısına "Hesap Geçici Olarak Kullanılamıyor" şeklinde bir hata mesajı çıktı.
Facebook, pazar günü aniden yaşanan bir erişim sorunu nedeniyle dünya genelinde kesinti yaşadı. Kesinti takip hizmeti Downdetector verilerine göre kullanıcılar hesaplarına erişmekte ve platformun temel özelliklerini kullanmakta zorluk çekti.
Downdetector verileri, ABD Doğu saatiyle (ET) pazar günü saat 10.39'da Facebook ile ilgili hata bildirimlerinin kısa süre içinde 5'ten 3.555'e yükseldiğini gösterdi.
Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, temel özellikleri kullanamadıklarını, ayrıca fotoğraf ve video yükleme ile Facebook'un bağlantılı mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden mesaj gönderme konusunda da sorun yaşadıklarını bildirdi.
Öte yandan, Meta'ya ait sosyal medya platformunun masaüstü sürümüne de erişilemediği belirtildi.
Kullanıcıların karşısına şu hata mesajı çıktı:
"Hesap Geçici Olarak Kullanılamıyor. Hesabınız, sitede yaşanan bir sorun nedeniyle şu anda kullanılamıyor. Sorunun kısa süre içinde çözülmesini bekliyoruz. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin."