19 Temmuz 2026 Pazar günü Facebook kullanıcılarının bir bölümü hesaplarına erişmeye çalışırken beklenmedik bir sistem hatasıyla karşılaştı. Dünya genelinde etkili olan teknik aksaklık nedeniyle birçok kişi platforma giriş yapamıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

Facebook, pazar günü aniden yaşanan bir erişim sorunu nedeniyle dünya genelinde kesinti yaşadı. Kesinti takip hizmeti Downdetector verilerine göre kullanıcılar hesaplarına erişmekte ve platformun temel özelliklerini kullanmakta zorluk çekti.

Downdetector verileri, ABD Doğu saatiyle (ET) pazar günü saat 10.39'da Facebook ile ilgili hata bildirimlerinin kısa süre içinde 5'ten 3.555'e yükseldiğini gösterdi.

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? METAdan Facebooka erişim sorunu açıklaması

Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, temel özellikleri kullanamadıklarını, ayrıca fotoğraf ve video yükleme ile Facebook'un bağlantılı mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden mesaj gönderme konusunda da sorun yaşadıklarını bildirdi.

Öte yandan, Meta'ya ait sosyal medya platformunun masaüstü sürümüne de erişilemediği belirtildi.

Kullanıcıların karşısına şu hata mesajı çıktı:

"Hesap Geçici Olarak Kullanılamıyor. Hesabınız, sitede yaşanan bir sorun nedeniyle şu anda kullanılamıyor. Sorunun kısa süre içinde çözülmesini bekliyoruz. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin."

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