İspanya'nın 2010 Dünya Kupası şampiyon kadrosunda yer alan eski milli futbolcu Joan Capdevila, 2026 Dünya Kupası finalini izlemek için gideceği ABD'de vize engeline takıldı. Yaklaşık 10 yıl önce İran'a yaptığı seyahat nedeniyle ESTA başvurusu reddedilen Capdevila, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan yardım istedi.

İspanya milli takımının eski savunma oyuncusu Joan Capdevila, 2026 Dünya Kupası finalini yerinde takip edebilmek adına ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Yaklaşık on yıl önce İran’da düzenlenen bir dostluk maçında forma giyen efsane sol bek, ABD’nin Elektronik Seyahat İzni Sistemi "ESTA" engeline takıldı.

Bugün New Jersey’deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Arjantin finalini çocuklarıyla birlikte izlemek isteyen Capdevila, vizesiz giriş başvurusunun reddedilmesi üzerine Washington yönetiminden esneklik talep etti.

Ünlü futbolcu Capdevila, Dünya Kupası finali öncesinde Trumptan yardım istedi

2011 SONRASI İRAN SEYAHATİ VİZE ENGELİNİ GETİRDİ

İspanya ile 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası zaferleri yaşayan 48 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Tahran'da İran efsanelerine karşı oynanan dostluk maçında La Liga karmasında yer almıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı mevzuatına göre, vize muafiyeti programından yararlanan ülke vatandaşlarının 1 Mart 2011 tarihinden sonra İran’a seyahat etmiş olmaları durumunda hızlı seyahat izni "ESTA" alma hakları feshediliyor. Mevzuat gereği normal vize sürecine tabi tutulan İspanyol futbolcu, turnuvanın sonuna kadar bu prosedürü yetiştiremediği için resmi hesaplar üzerinden destek arayışına girdi.

X platformu üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Capdevila, "Yardıma ihtiyacım var Donald Trump! Az önce bana, ESTA başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte finale gidemeyeceğimi söylediler." ifadelerini kullandı. Eski Villarreal ve Deportivo savunma oyuncusu, 2010 yılındaki şampiyon takım arkadaşlarıyla birlikte New Jersey'de mevcut milli takımı desteklemek için can attığını belirterek, yardım istedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO’YA DA ÇAĞRI YAPILDI

Mevcut sorunun aşılabilmesi adına İspanya Spor Bakanlığını da etiketleyerek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya ayrı bir mesaj gönderen Capdevila, İspanyol radyo istasyonu COPE’ye verdiği mülakatta sorunun kaynağının kesinlikle Tahran'daki gösteri maçı olduğunu belirtti.

Turnuva boyunca vize krizi yaşayan tek isim Capdevila değil. Geçtiğimiz ay Somalili hakem Omar Artan da şüpheli bağlantılar gerekçe gösterilerek Miami Havalimanı'ndan geri çevrilmiş ve turnuva kadrosundan çıkarılmıştı. Bugün oynanacak final ise Avrupa Şampiyonu İspanya ile son şampiyon Arjantin’i karşı karşıya getirecek.

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