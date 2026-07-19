AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in, kendisini 60 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olan iş insanı Hüseyin Başaran'a verdiği özel konserin görüntüleri ortaya çıktı. Başaran Holding'in, Haluk Levent hakkında dolandırıcılık nedeniyle yaptığı suç duyurusundan önce kaydedildiği düşünülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dernek başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, Levent'in kendisini yaklaşık 60 milyon dolar dolandırdığını iddia eden Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'a özel bir konser verdiği anlar yer aldı.

60 MİLYONLUK MİNİ KONSER

Söz konusu görüntülerin, Hüseyin Başaran'ın, Haluk Levent'in kendisini yaklaşık 60 milyon dolar dolandırdığını iddia ettiği suç duyurusundan önceki bir döneme ait olduğu ifade ediliyor. Söz konusu görüntüler, iki isim arasındaki geçmişe dayalı sosyal ilişkilerin boyutunu göstermesi açısından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Hüseyin Başaran ve Haluk Levent

GAYRİMENKULLERİ HİLELİ YÖNTEMLE DEVRALDI

Sürecin adli boyutu, Başaran Grubu adına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen suç duyurusuyla başladı. Şikayet dilekçesinde, Haluk Levent'in AHBAP Derneği'nin sağladığı kamuoyu güvenini kullanarak organize bir şekilde hareket ettiği ve gruba ait toplam 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerin hileli yöntemlerle devralındığı iddia edildi.

'KİMSESİZ KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN YURT YAPILACAK' YALANI

Dosyaya giren iddialara göre, işlemler sırasında Hüseyin Başaran'ın 2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'dan kaynaklı manevi hassasiyetleri ön plana çıkarıldı. Haluk Levent ve AHBAP Derneği şüphelilerinin, "kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı" ve bu projeye yurt dışından fon sağlanacağı vaadiyle söz konusu taşınmazların devrini talep ettikleri, ancak devir işlemlerine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı öne sürüldü.

Haluk Levent

22 TAŞINMAZ DEVREDİLDİ

Soruşturma dosyasında, İstanbul, Trabzon ve Karaman illerinde bulunan toplam 22 gayrimenkulün akıbetine dair ayrıntılı iddialar bulunuyor. Dilekçede, bu gayrimenkullerin yurt projesi amacıyla devralındıktan sonra dernek bünyesine geçirilmediği, önce Yeliz Kaya isimli şahsa, ardından ise Esin Önder Çağlayan ve bağlantılı şirketlere tescil edildiği belirtiliyor. Başaran Grubu, devredilen bu taşınmazların güncel değerinin 60 milyon doları bulduğunu ifade ediyor.

AHBAP'A OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Haluk Levent

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler, Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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