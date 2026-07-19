İstanbul’un bazı ilçelerinde görülen çekirge artışı, vatandaşları endişelendirdi. Normal boyutlara kıyasla daha iri ve uzun olan çekirgelerin Balkanlar’dan geldiği tahmin edilirken, tehlikeli olmadığı düşünülüyor. Peş peşe paylaşılan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde İstanbul’un bazı ilçelerinde çekirge alarmı verildi. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü! Balkonlara kadar geldiler, birçok ilçede dev çekirgeler görüldü

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BÜYÜKLER

Vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, çekirgelerin alışılmışın dışında oldukça iri ve uzun yapıda olması ise dikkat çekti. Kaydedilen görüntülerde boyutları antenleriyle birlikte 10 santimetreyi bulan çekirgelerin yer aldığı görüldü.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü! Balkonlara kadar geldiler, birçok ilçede dev çekirgeler görüldü

Görüntüler arasında, bir vatandaşın yakaladığı dev çekirgeyi kavanoza koyarak marulla beslemeye çalıştığı anlar da yer aldı. Merakla karşılanan video, sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü! Balkonlara kadar geldiler, birçok ilçede dev çekirgeler görüldü

BİRDEN ÇOK İLÇEDE GÖRÜLDÜ

Bazı ilçelerinde tedirginliğe neden olan çekirgelerin nereden geldiği net olarak bilinmezken, çekirgelerin Balkanlardan göç ettiği, çekirge şikayetlerin çoğunlukla Arnavutköy, Sultanbeyli, Beykoz, Maltepe gibi yeşil alanlara komşu bölgelerden geldiği iddia edildi.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü! Balkonlara kadar geldiler, birçok ilçede dev çekirgeler görüldü

Hava Forum’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda da “Dev uzun çekirgeler İstanbul'a giriş yapıyor. Birçok ilçeden görsel geliyor. Dev çekirgeyi görürseniz lütfen antenlerine dokunmayın. Antenleri termometre, higrometre, anemometre özelliği taşımaktadır. Yani antenleriyle oynarsanız sıcaklık, nem ve rüzgar ölçümü yapamaz dengesi bozulur” uyarısı yapıldı.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü! Balkonlara kadar geldiler, birçok ilçede dev çekirgeler görüldü

ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI?

İstanbul’da yaşanan ani çekirge artışının sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Çekirgelerin insanlar için bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.

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