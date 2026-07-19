Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonu, İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde Mücteba Hamaney'in İran'da bulunmadığını ve yayımlanan yazılı talimatların Devrim Muhafızları tarafından hazırlandığının değerlendirildiğini öne sürdü.

İran’da Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney’in ülkede olmadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ülke dışında bulunduğunu açıkladı. Kaynak, göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan ve yalnızca yazılı talimatlar yayımlayan Mücteba Hamaney'in mesajları da bizzat kaleme almadığını öne sürdü.

Suudi basınından çok konuşulacak iddia: Mücteba Hamaney ülke dışında, talimatları başkaları hazırlıyor

İsrail ve ABD istihbaratı, yazılı direktiflerin arkasında Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Ahmed Vahidi ve üst düzey muhafız kadrosunun yer aldığını düşünüyor.

Suudi basınından çok konuşulacak iddia: Mücteba Hamaney ülke dışında, talimatları başkaları hazırlıyor

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE "GİZEMİNİ" KORUYOR

Öte yandan Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, güvenlik gerekçesiyle medya ve kamuoyundan uzak duran dini liderin, ülkedeki durum normale dönene kadar bu tutumunu sürdüreceği belirtildi.

TASS muhabirine konuşan bir kaynak, Tahran ile Moskova arasındaki diplomatik önceliğe ilişkin, "Rusya bizim için son derece yakın bir ülke, Sayın Putin ise İslam Cumhuriyeti'nin yakın bir dostudur. Bu doğrultuda Dini Lider'in ilk telefon görüşmesini ve ilk yüz yüze temasını büyük ihtimalle Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Suudi basınından çok konuşulacak iddia: Mücteba Hamaney ülke dışında, talimatları başkaları hazırlıyor

MECLİSTE MÜZAKERE ÇATLAĞI: KALİBAF'I TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR

İran iç siyasetindeki bu yönetim krizi, yasama organı olan Meclis’e de doğrudan yansımış durumda. İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Üyesi Muhammed Bakıri Benab, ABD ile yürütülen diplomatik temasların heyet başkanlığını da üstlenen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’a yönelik ağır ithamların arkasında sistemli bir siyasi tasfiye operasyonu olduğunu açıkladı.

Khabaronline haber sitesine mülakat veren Benab, sertlik yanlısı Payidar Cephesi’ne yakın Tahran Milletvekili Kamran Gazanferi’nin "Kalibaf, ABD ile müzakerelere karşı çıkılmasını engellemek için meclis oturumlarını sabote ediyor" yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi. İddiaların tamamen siyasi hesaplaşma ürünü olduğunu belirten Benab, geçmişte Ayetullah Beheşti, Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi’ye uygulanan karalama kampanyalarının bir benzerinin bugün Kalibaf’ı siyaset sahnesinden silmek amacıyla devreye sokulduğuna vurgu yaptı.

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