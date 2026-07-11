İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, suikasta kurban giden babası Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze töreninin ardından yayımladığı yazılı mesajda ABD yönetimini hedef aldı.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail ve ABD saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreninin ardından yayımladığı yazılı mesajda, intikam sözü verdi. İran basınına yazılı açıklama yapan dini lider şunları söyledi:

"Halkımızın intikamını almak bizim görevimizdir ve kesinlikle gerçekleşecektir. Sizin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin masum kanının intikamını, suçlu ve namuslu olmayan katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam, halkımızın arzusudur ve kesinlikle gerçekleşecektir. Şehit liderin ve bu iki savaşta şehit olan tüm kişilerin kanını, suçlu ve utanç verici kişilerden almaya adanmışız. Bu suçlular, huzurlu bir ölüm ve yatakta ölme hayalini mezarlarına götüreceklerdir. Onların bilmesi gereken şey, bunun benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığıdır. Biz olsak da olmasak da, bu gerçekleşecektir."

İranın dini lideri Mücteba Hamaneyden intikam sözü

Babası Ali Hamaney'in cenaze törenine katılan kitlelere teşekkür eden Mücteba Hamaney mesajının devamında şunları iletti:

"İran ve Irak'taki şehir ve köylerde, özellikle Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de, milyonlarca insanın şaşırtıcı, düşmanları sindiren ve tarihi katılımına içtenlikle teşekkür ediyorum. Halkımızın intikamını almak bizim görevimizdir ve kesinlikle gerçekleşecektir. Yakında, dünya özgürlük savaşçıları bu ilahi görevin bir kısmını yerine getireceklerdir.

Şehit önderimize sesleniyorum. Ey mazlum kurban! Ey onurlu mazlum! Ey Allah'ın salih kullarından! Şimdi, gözyaşları ve kırık kalplerle cesedinizle vedalaşırken, sizin öğretinizi yaşayacağımıza, sizin çizdiğiniz o düz yolu kararlılıkla takip edeceğimize ve bu yolda zorluklardan korkmayacağımıza söz veriyoruz. Sizin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin masum kanının intikamını, suçlu ve namuslu olmayan katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Şehit liderin ve bu iki savaşta şehit olan tüm kişilerin kanını, suçlu ve utanç verici kişilerden almaya adanmışız. Bu intikam, halkımızın arzusudur ve kesinlikle gerçekleşecektir.

Bu suçluların, başından sonuna kadar listesi mevcut olan bu suçlular, huzurlu bir ölüm ve yatakta ölme hayalini mezarlarına götüreceklerdir. Onların bilmesi gereken şey, bunun benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığıdır. Biz olsak da olmasak da, bu gerçekleşecektir ve yakında dünyanın dört bir yanındaki özgür insanların bir kısmı, bu ilahi görevin bir kısmını yerine getireceklerdir."

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