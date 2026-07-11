ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine suikast girişiminde bulunması halinde "ateşlenmeye hazır" 1000 füze ile tehdit etti. "Emirlerin çoktan verildiğini" belirten Trump, ABD ordusunun İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hükümetinin, dünyanın dört bir yanında dile getirdiği —Amerika Birleşik Devletleri'nin görevdeki Başkanına, yani bizzat bana— suikast düzenleme veya suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökmesi durumunda; İran İslam Cumhuriyeti'ne kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze ile bunların hemen ardından gelecek binlercesi hedefte olacaktır" ifadelerini kullandı.

"EMİRLER ÇOKTAN VERİLDİ"

"Gerekli emirlerin çoktan verildiğini" belirten Trump, ABD ordusunun, uzatılma ihtimali saklı kalmak kaydıyla bir yıllık bir süre zarfında "İran'ın tüm bölgelerini tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu öne sürdü.

Trump daha önce İran ile ateşkesin "bittiğini" açıklamış, ancak Washington yönetimi Tahran'ın talep ettiği görüşmeleri sürdürmeyi kabul etmişti.

ABD basınında yer alan bir habere göre İsrail, yakın zamanda ABD ile İran'ın Trump'a suikast düzenlemek üzere yeni bir plan hazırladığına dair istihbarat paylaşmıştı.

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