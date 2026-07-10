İhlas Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleKKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldır...
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Gündem az önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir program sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
- İlk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.
- Sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildi.
- Yetkililerin Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı program sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman’ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.
İLERİ TETKİK YAPILACAK
Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi.
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Yetkililerin Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
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