Türkiye Gazetesi
Beşiktaş günün ikinci maçında mağlup oldu
Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında karşılaştığı Widzew Lodz’a 2-0 mağlup oldu.
Özetle DinleBeşiktaş günün ikinci maçında mağlup oldu
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Spor 2 dk önce
Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlık maçında Widzew Lodz'a 2-0 yenildi.
- Maç, Pappelstadion'da oynandı.
- Beşiktaş'ın ilk on biri: Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Devrim Şahin, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Mustafa Hekimoğlu ve Kartal Cengizer'di.
- Müsabaka otuz beşer dakikalık üç bölüm halinde oynandı.
- İlk yarının sonunda Beşiktaş 0-1 gerideydi.
- Sonuç olarak Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Widzew Lodz ile karşılaştı.
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BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Devrim Şahin, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Mustafa Hekimoğlu ve Kartal Cengizer ilk on biriyle başladı.
KARTAL İKİ GOLLE KAYBETTİ
Otuz beşer dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını 0-1 geride geçen Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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