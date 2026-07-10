İngiltere'de eski bakan ve deneyimli siyasetçi Ann Widdecombe, evinde ölü bulundu. Ağır yaralanmalara maruz kaldığı belirtilen 78 yaşındaki siyasetçinin ölümüyle ilgili cinayet soruşturması başlatılırken, 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından Ann Widdecombe'nin evinde ölü bulunması İngiltere'de gündemin ilk sırasına yerleşti.

Widdecombe'un menajerlik ekibi, bugün bir açıklama yayınlayarak 78 yaşındaki siyasetçinin dün günü İngiltere'nin güneybatısında bulunan dağlık Dartmoor bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Widdecombe'un ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin ayrıntı verilmezken, "Bu haberin, meslektaşları ve dostları için büyük bir şok olacağını biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AĞIR YARALANMALARA MARUZ KALMIŞ

Olaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen polis yetkilileri, dün yerel saatle 11.40 sıralarında ambulans servisinden gelen bir ihbar üzerine ekiplerin Dartmoor'daki bir adrese sevk edildiğini ve ağır yaralanmalara maruz kaldığı görülen Widdecombe'un evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Polis, siyasetçinin şüpheli ölümle ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

İngiliz siyasetini sarsan ölüm! Eski bakan evinde ölü bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devon ve Cornwall Bölgesel Polis Gücü Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, düzenlenen basın toplantısında, olayla bağlantılı olarak bu akşam 26 yaşında bir erkek şüphelinin bu gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz siyasetini sarsan ölüm! Eski bakan evinde ölü bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı

Longman, ilk incelemelerin ardından olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve henüz erken aşamada olan soruşturmalar sürerken İngiliz vatandaşı şüphelinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

Longman, cinayetin siyasi saiklerle işlenmiş olduğuna yönelik bir işaret bulunup bulunmadığı yönünde bir soruya ise, "Şu an itibarıyla bunun siyasi saikli bir suç olduğuna inanmayı gerektirecek bir bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.

İngiliz siyasetini sarsan ölüm! Eski bakan evinde ölü bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı

ANN WİDDECOMBE KİMDİR?

Ann Widdecombe, İngiliz siyasetinde sert sosyal muhafazakarlığı, Katolik inancı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına verdiği güçlü destek, katı cezaları desteklemesi ve LGBT muhalefetiyle tanınan bir isimdi.

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1947 doğumlu Widdecombe, on yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık pozisyonlarında bulunmuştu. 2019'da Muhafazakar Parti'den ayrılarak Brexit Partisi'ne katılan Widdecombe, aynı yıl Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmiş ve İngiltere AB'den ayrılana kadar bu görevini sürdürmüştü.

İngiliz siyasetini sarsan ölüm! Eski bakan evinde ölü bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı

Tecrübeli siyasetçi, 2023 yılında Reform UK partisine katılmış ve ölümüne kadar partinin göç ve adalet politikalarından sorumlu sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Widdecombe, eski İngiltere Başbakanı John Major dönemindeki 1993-1995 yılları arasında istihdamdan sorumlu devlet bakanı, 1995-1997 yılları arasında ise cezaevlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı.



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