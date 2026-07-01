İngiltere’nin Birmingham şehrinde, kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunun üzerine su ısıtıcısındaki kaynar suyu döken ve diğer görevlilere saldıran 58 yaşındaki John Davies, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Birmingham'da John Davies'in evinin bahçesinde bir kişiyi çite sıkıştırmasıyla başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışma yaşanan mağdurun, Davies’in üzerinde bıçak taşıdığını iddia etmesi ise ortamdaki gerilimi bir anda tırmandırdı. Davies bu iddiayı reddederken, polis müdahalesi kaçınılmaz oldu.

"ÜZERİMİ ARAYIN" DEDİ, KAYNAR SUYU FIRLATTI

Müdahale sırasında kadın bir polis memuru, Davies’e üzerinde silah olup olmadığını sordu. Sorunun üzerine "Üzerimi arayın" diyen Davies, ani bir hareketle su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu kadın memurun üzerine fırlattı. Saldırı sonucu kadın polisin omuz, boyun ve sırt bölgesinde ciddi yanıklar oluştu. Gözü dönen saldırgan, hızını alamayarak bir başka polis memuruna da yumruk attı. Davies, ancak olay yerine takviye olarak gelen çok sayıda polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınabildi.

Polis memuruna dehşeti yaşattı! Yakalanmamak için kaynar suyla saldırdı

Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan John Davies, tutuklanmamak için polise kasten zarar verdiğini ve bahçedeki kişiye saldırdığını itiraf etti. Mahkeme, Davies'i 14 yıl 6 ay hapis cezasına ve ceza bitimi için 4 yıl süreli uzatılmış denetimli serbestliğe mahkûm etti.

Saldırıya uğrayan ve tedavileri tamamlanan iki polis memuru görevlerine geri dönerken, soruşturmayı yürüten Dedektif Manpreet Sidhu, polise yönelik şiddetin cezasız kalmadığını ve bu ağır kararla adaletin yerini bulduğunu belirtti.

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