İspanya'da plajda uyuyakalan bir kişi, temizlik çalışması yapan çöp aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Tarragona kentindeki L'Arrabassada Plajı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Kumların üzerinde uyuyan bir adam, sahil temizliği yapan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı ancak ertesi gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ilk değerlendirmelerde yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı belirtilse de, sağlık durumu gün içinde ağırlaştı.

BATTANİYE ALTINDA UYUYORMUŞ!

Katalonya polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü ifadesinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada battaniye altında uyuyan kişiyi fark etmediğini söyledi.

İspanyada korkunç olay! Güneşlenen adamın üzerinden çöp arabası geçti

Sürücünün alkol testinin negatif çıktığı öğrenilirken Tarragona Belediyesi'nin olayın ardından benzer kazaların önlenmesi amacıyla yeni güvenlik önlemlerini değerlendireceği bildirildi.

Benzer bir olay Aralık 2024'te Gran Canaria'da yaşanmış, güneşlenirken bir teslimat aracının altında kalan 64 yaşındaki Alman turist olay yerinde can vermişti. Kazanın ardından yakalanan sürücü ise bir kişiye çarptığını fark etmediğini savunmuştu.

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