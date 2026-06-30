Milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Dünya Kupası'nda heyecan, son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası finallerinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Arjantin kaptanı Lionel Messi, 19 golle turnuva tarihinde en golcü futbolcu oldu.

ABD, Kanada, Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenen ve sürpriz sonuçlara sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı da büyük bir yarışa sahne oluyor.

SON DURUM

Son şampiyon Arjantin'in 39 yaşındaki süper starı Lionel Messi, rakip filelere gönderdiği 6 gol ile bu alanda zirvenin sahibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa'nın başarısı için top koşturan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele ile Brezilya'dan Vinicius Junior ve Norveç'ten yıldız santrfor Erling Haaland, turnuva tarihinin en golcüsü Messi'yi takip ediyor.

Lionel Messi ve arkadaşları, son 32 turunda yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nın güncel gol krallığı sıralaması şöyle:

Lionel Messi (Arjantin): 6 gol

Kylian Mbappe (Fransa): 4 gol

Ousmane Dembele (Fransa): 4 gol

Vinicius Junior (Brezilya): 4 gol

Erling Haaland (Norveç): 4 gol

Harry Kane (İngiltere): 3 gol

Deniz Undav (Almanya): 3 gol

Ismaila Sarr (Senegal): 3 gol

Johan Manzambi (İsviçre): 3 gol

Brian Brobbey (Hollanda): 3 gol

Elijah Just (Yeni Zelanda): 3 gol

Matheus Cunha (Brezilya): 3 gol

Jonathan David (Kanada): 3 gol

Ismael Saibari (Fas): 3 gol

Cody Gakpo (Hollanda): 3 gol

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