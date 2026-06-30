2026 Dünya Kupası gol krallığı: Peş peşe rekorlar kırdı, zirveye çıktı
Milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Dünya Kupası'nda heyecan, son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası finallerinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Arjantin kaptanı Lionel Messi, 19 golle turnuva tarihinde en golcü futbolcu oldu.
- Lionel Messi (Arjantin): 6 gol
- Kylian Mbappe (Fransa): 4 gol
- Ousmane Dembele (Fransa): 4 gol
- Vinicius Junior (Brezilya): 4 gol
- Erling Haaland (Norveç): 4 gol
- Harry Kane (İngiltere): 3 gol
ABD, Kanada, Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenen ve sürpriz sonuçlara sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı da büyük bir yarışa sahne oluyor.
SON DURUM
Son şampiyon Arjantin'in 39 yaşındaki süper starı Lionel Messi, rakip filelere gönderdiği 6 gol ile bu alanda zirvenin sahibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa'nın başarısı için top koşturan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele ile Brezilya'dan Vinicius Junior ve Norveç'ten yıldız santrfor Erling Haaland, turnuva tarihinin en golcüsü Messi'yi takip ediyor.
Dünya Kupası'nın güncel gol krallığı sıralaması şöyle:
Lionel Messi (Arjantin): 6 gol
Kylian Mbappe (Fransa): 4 gol
Ousmane Dembele (Fransa): 4 gol
Vinicius Junior (Brezilya): 4 gol
Erling Haaland (Norveç): 4 gol
Harry Kane (İngiltere): 3 gol
Deniz Undav (Almanya): 3 gol
Ismaila Sarr (Senegal): 3 gol
Johan Manzambi (İsviçre): 3 gol
Brian Brobbey (Hollanda): 3 gol
Elijah Just (Yeni Zelanda): 3 gol
Matheus Cunha (Brezilya): 3 gol
Jonathan David (Kanada): 3 gol
Ismael Saibari (Fas): 3 gol
Cody Gakpo (Hollanda): 3 gol