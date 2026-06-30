2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Hollanda'yı penaltı atışları sonrası saf dışında bırakarak son 16 turuna kaldı.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Estadio BBVA - Monterrey stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetti.

Büyük heyecana sahne olan maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Hollanda 71'nci dakikada Gakpo ile öne geçti. Fas ise 90+1'de Diop ile beraberliği yakaladı.

Hollanda'yı saf dışı bıraktılar! Fas, Dünya Kupası'nda son 16'da

PENALTILARDA TURLADILAR

90 dakika sonunda eşitlik bozulmayınca 15'er dakikalık uzatmalara gidildi. Uzatma anlarında da gol olmayınca seri penaltı atışlarında Fas, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

2022'DE YARI FİNAL OYNAMIŞLARDI

Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finaline ulaşan ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçmişti.

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