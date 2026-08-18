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Erdoğan-Trump hattında kritik görüşme! İşte gündemdeki başlıklar

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Erdoğan-Trump hattında kritik görüşme! İşte gündemdeki başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran-ABD gerilimi, Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik ele alınırken Erdoğan, diplomasinin önceliklendirilmesi ve barış çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

İRAN-ABD GERİLİMİ İÇİN DİPLOMASİ MESAJI

İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, mevcut süreçte diplomasiden mümkün olan en yüksek ölçüde yararlanılmasının önemine dikkat çekerek taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VURGUSU

Görüşmede bölgesel güvenlik başlığı da ele alındı.

Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu anlaşmayla bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda güçlü bir duruş ortaya koyduklarını belirtti.

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"KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Gazze oldu.

Erdoğan, Gazze’de barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden imar edilmesi için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, bölgedeki barış çabalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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