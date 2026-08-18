ÖSYM'de beklenen karar çıktı! Bayram Ali Ersoy yeniden başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete’de kamu yönetiminde kapsamlı atama ve görevden almalar gerçekleştirildi. Bakanlıklarda ve diplomatik temsilciliklerde değişiklikler yapılırken, ÖSYM Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı; 10 üniversiteye de yeni rektör getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, 18 Ağustos 2026 tarihli ve 33344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararlar kapsamında bakanlıklardan kamu kurumlarına, büyükelçiliklerden üniversitelere kadar çok sayıda makamda değişikliğe gidildi. Bazı yöneticiler görevden alınırken boşalan kadrolara yeni isimler atandı.

10 ÜLKENİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla Türkiye'nin 10 ülkedeki diplomatik temsilciliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Katar Büyükelçiliğine Ürdün Büyükelçisi Yakup Çaymazoğlu, Ürdün Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine ise Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken bu göreve Hüseyin Özdemir getirildi. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semen Güzel atandı.

Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken Türkiye’nin İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan getirildi.

Botsvana Büyükelçiliğine ise Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

ÖSYM BAŞKANLIĞINA YENİDEN BAYRAM ALİ ERSOY

Atama kararları arasında ÖSYM Başkanlığı da yer aldı.

2026/256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yeniden ÖSYM Başkanı olarak görevlendirildi. Ersoy daha önce de ÖSYM Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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ÜNİVERSİTELERDE REKTÖR DEĞİŞİMİ

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla üniversitelerde de kapsamlı bir rektör atama süreci yaşandı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy atandı.

Bunlara ek olarak Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu getirildi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

Böylece 18 Ağustos tarihli Resmî Gazete’de 10 üniversitenin rektörlük makamında değişiklik yapılmış oldu.

BAKANLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Adli Tıp Kurumu bünyesinde de yeni bir görevlendirme yapıldı. 2026/240 sayılı kararla İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alındı. Bu göreve Fatma Yiğiter Kara atandı.

TOKİ’de ise Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılığı görevlerine Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında da üst düzey görev değişiklikleri yaşandı. Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alınırken, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına ise Hasan Şahin getirildi.

11 İLİN DEFTERDARI DEĞİŞTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde de 11 il için yeni defterdar ataması gerçekleştirildi.

Aksaray, Artvin, Balıkesir, Çankırı, Hakkâri, Mardin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şırnak ve Van defterdarlıklarına yeni isimler getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜÇ KRİTİK ATAMA

İçişleri Bakanlığında ise üç üst düzey görevde değişikliğe gidildi.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına getirilirken Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Tekin, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Millî Eğitim Bakanlığında İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı, Tarım ve Orman Bakanlığında ise Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de Ceyhun Bozçalar atandı.

Atama ve görevden alma kararlarının büyük bölümü, ilgili kanunların yanı sıra 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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