Emniyette beklenen karar çıktı! Terfi ve atamalar tamamlandı

Emniyet teşkilatında uzun süredir beklenen terfi ve atama süreci tamamlandı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine ilişkin işlemler sonuçlanırken, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde görev yapan 270 personelin de 2026 yılı genel atamaları gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terfi ve atama sürecinin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından sonuçlandırıldığını bildirdi. İşlemlerin, Bakanlık makamının onayının alınmasının ardından tamamlandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde görev yapan 270 personelin 2026 yılı genel atamaları da gerçekleştirildi.

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TERFİ VE ATAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Personelin terfi ve yeni görev yerlerine ilişkin bilgiler, yarın saat 00.00 itibarıyla PBS.NET üzerinden erişime açılacak.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yeni rütbelerine yükselen ve farklı görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarına başarı dileklerini iletti.

Fidan, mesajında yeni rütbe ve görevlerin teşkilat mensupları için hayırlı olmasını dileyerek görevlerinde üstün başarı temennisinde bulundu.

Böylece 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle beklemede olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü terfi ve atama süreci de tamamlanmış oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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