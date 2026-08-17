Amedspor, Ali Turap Bülbül transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü transfer etti. Amed Sportif Faaliyetler'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı

21 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı takımın A takımında da Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giymişti.

Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı

Son iki sezonunu kiralık olarak Ümraniyespor'da geçiren genç futbolcunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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