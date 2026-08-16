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Yaşam

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

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İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren poyrazın ardından hava yeniden yön değiştiriyor. Rüzgarın hızını kaybetmesiyle birlikte kentte serin havanın etkisi azalacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek katıldığı canlı yayında,  İstanbul'da önümüzdeki günlerde kuvvetli bir yağış beklenmediğini belirtirken, sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tarihi de verdi. 

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

Rüzgarın bu hafta etkisini kaybedeceğini söyleyen uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yarından itibaren rüzgar etkisini kaybediyor. Yakın plan için önümüzdeki günlerde çok yağış yok.

Sadece bir çarşamba günü geçiş olabilir İstanbul'da. Şunu da söyleyelim İstanbul için sıcaklıklar 30 derecelerin üzerine çok çıkmıyor. Ortalamalar 29 dereceler civarında ve bu hafta genel olarak böyle gidecek. Çarşamba günü sadece yağış gözüküyor; o da çok kuvvetli değil"

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

YAZ EKİM AYINA KADAR SÜRECEK

Tek, asıl sıcaklık değişiminin ağustosun son haftasında ortaya çıkacağına dikkat çekti.

17-24 Ağustos arasında sıcaklıkların bir süre daha baskılanması beklenirken 24 Ağustos'tan sonra ise tablo tersine dönecek.

Tek, ağustosun son döneminin daha sıcak geçeceğini belirterek sıcak havanın eylül ve ekim aylarında da etkisini sürdürebileceğini söyledi. Uzmanın ifadesiyle yaz, takvim ilerlese de etkisini kolay kolay bırakmayacak.

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarınki raporuna göre ise, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. 

Rüzgarın ise Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. 

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde: 

17 Ağustos Pazartesi: İç, Doğu ve Güney kesimlerde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hakim. Batı ve Kıyı Ege'de ise parçalı bulutlu ve açık bir hava görülüyor.

18 Ağustos Salı: Yağışlı hava Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine çekilerek etkisini azaltıyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava öne çıkarken, batı ile güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar hissedilmeye başlanıyor.

İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

19 Ağustos Çarşamba: Yağışlar sadece Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda sınırlı olarak devam ediyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

20 Ağustos Perşembe: Doğu Karadeniz kıyılarında yerel gök gürültülü sağanaklar sürerken, yurdun büyük bölümünde güneşli ve açık bir hava görülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıkalr 40 dereceye kadar çıkıyor. 

21 Ağustos Cuma: Yağışlar Doğu Karadeniz sahillerinde dar bir alana sıkışırken, ülkenin tamamına yakınında açık ve güneşli hava hakim oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde aşırı sıcaklar etkisini artırarak devam ediyor.

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