İstanbul'da poyraz etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar için yeni tarih verildi

19 Ağustos Çarşamba: Yağışlar sadece Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda sınırlı olarak devam ediyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

20 Ağustos Perşembe: Doğu Karadeniz kıyılarında yerel gök gürültülü sağanaklar sürerken, yurdun büyük bölümünde güneşli ve açık bir hava görülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıkalr 40 dereceye kadar çıkıyor.

21 Ağustos Cuma: Yağışlar Doğu Karadeniz sahillerinde dar bir alana sıkışırken, ülkenin tamamına yakınında açık ve güneşli hava hakim oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde aşırı sıcaklar etkisini artırarak devam ediyor.