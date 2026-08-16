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Spor

Cyle Larin'in golü puana yetmedi

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Cyle Larin'in golü puana yetmedi

İngiltere Championship'in ilk haftasında oynanan maçta Watford, Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Southampton'ın tek golünü Beşiktaş'ın eski forveti Cyle Larin kaydetti.

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İngiltere Championship'in ilk haftasında Watford, Southampton'ı konuk etti.

Vicarage Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk dakikalarında Southampton rakip ceza alanında daha çok görünen taraf olsa da 13. dakikada Watford öne geçti.

Southampton kaptanı Jack Stephens'in uzaklaştırmak isterken yaptığı ters vuruşla topu önünde bulan ve ceza alanına giren Iker Bravo, üç Watford oyuncusuna rağmen meşin yuvarlağı kaleci Peretz'in yanından ağlara gönderdi: 1-0

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29. dakikada Watford, altyapısından yetişen 19 yaşındaki Nabizada'nın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanında kaptığı topla sağ kanattan takımını atağa kaldıran ve son çizgiye kadar inen Nabizada, açısı daralmasına karşın yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Kariyerinde ilk kez Watford formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Nabizada, ilk golünü de Southampton karşısında kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Watford'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Cyle Larin'in golü puana yetmedi
Başlık ResmiCyle Larin'in golü puana yetmedi

ESKİ BEŞİKTAŞLI LARİN, FARKI BİRE İNDİRDİ

Southampton, eski Beşiktaşlı Cyle Larin'in 56. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Cameron Bragg'in pasıyla ceza alanına giren Kanadalı futbolcu, kaleci Ravaglia'nın yanından topu ağlara gönderdi: 2-1

58. dakikada yine Larin ile gole çok yaklaşan ve kaleci Ravaglia'yı geçemeyen Southampton, 70. dakikada Finn Azaz'in sert şutuyla bir kez daha kaleyi yokladı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.

Southampton, kalan bölümde oyunu rakip yarı alana yıkmasına karşın skor üretmekte etkisiz kalınca Watford sahadan 2-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

WATFORD "GENÇ"LERİYLE KAZANDI

Geçen sezonu üst üste 5 mağlubiyetle kapatan Londra temsilcisi Watford, yeni teknik direktörü Alessio Dionisi ile 2026-2027 sezonuna taraftarlarının önünde iyi bir başlangıç yaptı.

İtalyan teknik adam Dionisi, sezonun ilk maçında hücum hattında 4 genç futbolcuyla puan mücadelesi verdi. Watford'da Amin Nabizada (19), Othmane Maamma (20), Mamadou Doumbia (20) ve Iker Bravo (21) ilk 11'de şans bulan isimler olurken, Nabizada ve Bravo takımlarına galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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