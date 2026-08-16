Bolu'da faciadan dönüldü! Alt geçidin tavanı çöktü, yol trafiğe kapandı
Bolu’da Gölyüzü ile Sağlık mahalleleri arasındaki alt geçidin tavanında çökme meydana geldi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan geçitte olay sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Bolu’da trafiğin yoğun olduğu Gölyüzü ve Sanayi kavşaklarında Karayolları tarafından yürütülen yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları sürerken, bölgede bulunan alt geçidin tavanı çöktü.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Gölyüzü Mahallesi ile Sağlık Mahallesi arasında yaya ve araç ulaşımını sağlayan alt geçit, çökme nedeniyle kullanıma kapatıldı. Olay sırasında alt geçitte araç ve yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, alt geçidin her iki girişinde güvenlik önlemi aldı. Araç ve yayaların geçişine izin verilmezken, girişlere güvenlik şeritleri çekilerek, uyarı levhaları yerleştirildi.