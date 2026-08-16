Bolu’da Gölyüzü ile Sağlık mahalleleri arasındaki alt geçidin tavanında çökme meydana geldi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan geçitte olay sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Bolu’da trafiğin yoğun olduğu Gölyüzü ve Sanayi kavşaklarında Karayolları tarafından yürütülen yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları sürerken, bölgede bulunan alt geçidin tavanı çöktü.

Bolu'da faciadan dönüldü! Alt geçidin tavanı çöktü, yol trafiğe kapandı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Gölyüzü Mahallesi ile Sağlık Mahallesi arasında yaya ve araç ulaşımını sağlayan alt geçit, çökme nedeniyle kullanıma kapatıldı. Olay sırasında alt geçitte araç ve yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Bolu'da faciadan dönüldü! Alt geçidin tavanı çöktü, yol trafiğe kapandı

İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, alt geçidin her iki girişinde güvenlik önlemi aldı. Araç ve yayaların geçişine izin verilmezken, girişlere güvenlik şeritleri çekilerek, uyarı levhaları yerleştirildi.

Bolu'da faciadan dönüldü! Alt geçidin tavanı çöktü, yol trafiğe kapandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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