Fransızların 2 yıldır takip ettiği mavi yüzgeçli orkinos, Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına takıldı. Araştırma için kullanılan balığı yakalayıp denize salan Alptuğ “Kaç senedir yapıyorum böyle bir şey denk gelmedi. Bu balıklarımızın bu şekilde yaşatılması ve türünün korunması için kotalarının belirlenmesi kritik önem arz ediyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta Seferihisar'ın Teos açıklarında ava çıkan Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal, oltasına takılan balığı görünce hayrete düştü. Önal’ın oltasına yaklaşık 133 santimetrelik mavi yüzgeçli orkinos takıldı.

Oltaya takılana inanamadı! 20 yılda ilk kez böylesini gördü! Fransızlar peşindeydi, Türk iş adamı yakaladı:

ÜZERİNDEN TAKİP CİHAZI ÇIKTI

Önal ve ekibi, balığın yüzgecine takılı bir takip cihazı olduğunu fark etti. Oltayı çıkartarak balığı özgür bırakan Halil Alptuğ Önal, takılı GPRS cihazı bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaştı.

Oltaya takılana inanamadı! 20 yılda ilk kez böylesini gördü! Fransızlar peşindeydi, Türk iş adamı yakaladı:

"ARAŞTIRMA İÇİN İŞARETLENMİŞ"

Orkinosun Batı Akdeniz'de Fransız bilim adamları tarafından yürütülen proje kapsamında 2024 yılından bu yana takip edildiğini öğrendi. 20 yıldır dünyanın farklı birçok bölgesinde sportif balık avcılığı yapan Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal yaşananları şöyle anlattı:

Sportif balık avcılığını 20 senedir yapıyorum. 10 senedir de yakala, işaretle, geri bırak ile bu türlerin yaşamsal döngüsüne destek sağlamaya çalışıyoruz. Son avımızda İzmir Sığacık Körfezi'nde, Batı Akdeniz bölgesinde araştırmalar için işaretlenmiş bir mavi yüzgeçli orkinos yakaladık. 133 santimetre boyundaki bu orkinosun akademik ölçümlerini yapıp, sağlıklı bir şekilde geri salımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 senedir dünyanın farklı bölgelerinde hem kılıç balığı hem de orkinos üzerine onlarca işaretlenmiş balığım var. Hatta bazılarının geri takip için oluşturulan data kayıtlarıyla bir anı olarak defterimiz arasında saklıyoruz.

“TEKRARDAN NEFES ALMASINI SAĞLADIK”

Önal, "Şöyle ki balığı su üstüne yaklaştırdığımız zaman üstünde bir GPRS vericisi olduğunu gözlemledikten sonra biz balığı deniz yüzeyinde motorla yüzdürerek tekrardan nefes almasını sağladık. Çünkü mücadele esnasında kaslarda biriken laktik asit balığı geri bıraktıktan sonra yaşama şansını azaltıyor. Durdukları yerde solungaçlarından su geçirip nefes alamıyorlar. Orkinosların nefes alabilmesi için yüzmeleri gerekiyor. Mücadele esnasında kaslarında biriktirdiği laktik asiti atıp, kendini toparlaması için yardımcı olmamız gerekiyordu. O yüzden ki geri bırakılacak balıkların daha önceden makine yardımıyla yüzdürülerek kandaki oksijen seviyesinin yükseltilip laktik asit devrinin düşürülmesi lazım” diye konuştu.

Oltaya takılana inanamadı! 20 yılda ilk kez böylesini gördü! Fransızlar peşindeydi, Türk iş adamı yakaladı:

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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