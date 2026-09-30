Cevap bekleyen sorular?

29 Eylül 2026, Türk futbol tarihinde bir kırılma noktası oldu. İlk defa görevdeki bir MHK Başkanı ve bir MHK üyesiyle iki eski üye, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Şimdi TFF’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu?

1. MHK üyelerinin serbest kalsalar bile görevlerine devam etmeleri mümkün değil!

2. Talimatlara göre MHK Başkanı istifa etmeden görevden alınamıyor!

3. Gözaltı sürecinde istifa eder mi? İstifası alınabilir mi?

4. MHK değişimlerinde “Tayinleri Hakem İşleri Müdürü yapar.” maddesi var. Ancak bizdeki Hakem İşleri Müdürü aynı zamanda faal hakem. Üstelik Abdullah Bora Özkara, dün Çekya- İngiltere maçında Halil Umut Meler’in yardımcısıydı. Ne yani şimdi faal hakem mi yapacak tayinleri?

5. Hakem Direktörü Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirilebilir mi?

6. Yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavları geçersiz sayılırsa yönettikleri maçlar ne olacak? İşte bütün bu sorulara cevap aranıyor!

Kulüplere sıçrayabilir

Ferhat Gündoğdu, 8 Mart 2022’de yaptığı operasyondan sonra sürpriz bir şekilde 23 Temmuz 2024’te tekrar MHK Başkanı oldu. Sayısız talimat değişikliği ve klasman düzenlemesiyle hakemliği yeniden dizayn etmeye çalıştı. FIFA listeleri, düşenler, çıkanlar... Ne yazık ki bunların hiçbiri kabul görmedi. Hakemlik sistemi yapboz tahtasına döndü.

Bu arada TFF bünyesinde hukuk mücadelesi verenler netice alamayınca soluğu savcılıklarda aldı. Çok sayıda hakem ve gözlemcinin bilgisine başvuruldu. Ardından bu operasyonun düğmesine basıldı. Mobbing ve resmî belgede sahtecilik iddialarından ziyade, Adalet Bakanı’nın MASAK raporları ile HTS kayıtlarının altını çizmesi, konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bu arada MHK Başkanı ve gözaltına alınan diğer isimlerin vereceği ifadeler ile HTS kayıtları, bu işin bazı kulüp yöneticilerine de sıçrayabileceğini akıllara getiriyor. MHK’nın bazı kulüplerle çok içli dışlı bir şekilde hakem operasyonları yaptığı daha önce çok konuşulmuştu.

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