MHK soruşturması Riva'ya uzandı: VAR odası mercek altında

MHK Başkanı Gündoğdu ve 6 kurul üyesi gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Resmî Belgede Sahtecilik” soruşturmasında Türk futbolunu derinden sarsacak bir operasyona imza atıldı... Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu ikisi faal, toplam yedi kişi soruşturmada gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından inceleme TFF’nin Riva’daki merkezine uzandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Türk futbolunu derinden sarsan bir operasyona imza attı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu ikisi faal, toplam yedi kişi, “mobbing” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alındı. “Hakemler Dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025’te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturmada, şikâyetçi ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporları incelendi.

MASAK İNCELEMESİ

Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmî belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve HTS incelemelerine de başvurulduğu kaydedildi. Müşteki ve tanıkların ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de soruşturma dosyasına eklendiği aktarıldı. Bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, bazı hakemlere görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerinin azaltıldığı, bazı hakemlere ise ayrıcalıklı davranıldığı iddia edildi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu

SINAV BELGESİYLE OYNAMIŞLAR!

Eski Süper Lig yardımcı hakemi ve aynı zamanda polis olan Ali Tuna’nın 15 Eylül 2025’te yaptığı şikâyetle başlayan süreç sonrasında MHK operasyonu için düğmeye basıldı. Hakemlik sınavına giren Ali Tuna, başarısız sayılmasının ardından sınav belgesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Yapılan kriminal incelemeler ve bilirkişi raporu sonucunda, “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” kâğıdındaki el yazısının Tuna’ya ait olmadığı, kâğıdın kasıtlı olarak değiştirilip yanlış cevaplar verilerek sınavdan kalmasının sağlandığı resmî olarak tespit edildi.

YAPI VAR!

Ali Tuna, dönemin MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan Yunus Yıldırım’ın, kendisinin polis olmasını kullanarak bazı kişilerin özel hayatlarına dair HTS kayıtları ve otel bilgileri gibi usulsüz taleplerde bulunduğunu öne sürmüştü. Tuna “İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçtiğimden emindim. Kâğıdımı istedim, yazılanların bana ait olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi” diye konuştu.

Ali Tuna

HANİ SORULARI ATACAKTIN?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dâhil yedi yönetici gözaltına alınırken operasyona dair detaylar ortaya çıktı. Şahısların bazı hakemlere mobbing uyguladıkları, sınav sorularını kendilerine yakın insanlara verdiklerine dair yazışmalar ise şoke etti. Soruşturmada, 2025 yılında Riva’da gerçekleştirilen kural sınavı incelemeye alınırken sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.

B PLANIM HEP VARDIR

Şüpheli Ferdi Karadoruk’un WhatsApp yazışmalarında hakem listeleri, sınavlar ve dernek faaliyetlerine ilişkin konuşmalarda dikkati çeken ifadeler kayda geçti. Karadoruk’un, rehberinde “Emre Abi İHK” olarak kayıtlı kişiyle 22 Aralık 2024 tarihinde, “Her zaman B PLANIM VARDIR ABİ;)” mesajının ardından “Hepsi 100 alacak” dediği görüldü. Bir gün önce de Karadoruk’un, “Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar?” diye sorduğu ve “Videoları ben hallettim” ifadesini kullandığı kaydedildi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu

ÜÇÜNCÜ DEFA İSTİYORUM

Göktuğ Hazar Erel’in 15 Mayıs 2025’te gönderdiği “Başkanım, günaydın, soruları atacaktın” mesajına Karadoruk, “Kosif’ten istedim, bir daha isteyeyim hocam” karşılığını verdi. Erel’in 19 Mayıs’ta talebini tekrarlaması üzerine Karadoruk’un “Emre abiden 3. defa istiyorum üstadım şimdi;)” dediği raporda yer aldı. Karadoruk’un, rehberinde “LİDERİM” olarak kayıtlı kişiye gönderdiği 30 Haziran 2025'teki mesaj da dikkati çekti.

HİÇBİR DEVRİM KANSIZ OLMAZ

Karadoruk, “Kim kiminle nerede çay içiyor, hangi bardakta çay içiyor, kaç şeker atıyor, hepsinden haberimiz var” ifadelerini kullandı. Karadoruk, “Emre Abi İHK” olarak kayıtlı kişiyle 22 Aralık 2024 tarihli yazışmasında “Hiçbir devrim kansız olmaz” ifadesini kullandı. Konuşmanın devamında “Kurulunun içini temizlemezsen daha çok hikâye yazılır, bak sana diyorum, o koşamadığı hâlde koştu gösterilen çocuk olayını da patlatacaklar” dedi.

ŞOKE EDEN KONUŞMALAR

TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif arasındaki hakem listesine ilişkin konuşmada, Karadoruk’un “Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin.” ifadelerini kullandığı görüldü. Alican Sağlar’ın, Ferdi Karadoruk’a 26 Haziran 2025’te gönderdiği mesajda ise “İki yıla klasmanı da ele alabilirsek gerisi artık hakemlik yeteneği…” dediği belirlendi. Sağlar, devamındaki mesajlarında “Ama bizim çocukların yeteneklisi” ve “Diğer köpeklerin değil” ifadelerini kullandı. Aynı konuşmada Karadoruk’un “Akıllı, derinden gitmeye devam abicim;)” mesajı da yer aldı.

VAR ODASI KAYITLARI İNCELEMEDE

MHK Başkanı ve bazı kurul üyelerinin gözaltına alındığı soruşturmanın ardından inceleme TFF’nin Riva’daki merkezine uzandı. Polis ekiplerinin bugün Riva’ya giderek VAR odasına ait güvenlik kamerası kayıtlarını aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında VAR odasına yetkisiz giriş olup olmadığı ve hakem kararlarına dışarıdan herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı araştırılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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