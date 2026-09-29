ABD’de en küçük para birimlerinden biri için 230 yılı aşkın süren dönem sona ermek üzere. Kongre, 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasını öngören tasarıya onay verirken, son söz Başkan Donald Trump’a kaldı. Tasarının imzalanması halinde ABD Darphanesi’nin 1 sent üretme dönemi resmen kapanacak.

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ABD ekonomisinde önemli dönüşümün eşiğine girildi. Ülke genelinde bozuk para kullanımının azalması ve yükselen hammadde maliyetleri, ABD Kongresi’ni radikal bir adım atmaya yöneltti.

ABD Kongresi, sent üretiminin sona ermesini öngören tasarıyı onayladı. Senato'da yapılan oylamada, sent üretiminin sonlandırmasını öngören tasarı kabul edildi.

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SON SÖZ TRUMP'TA

Kongreden geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump'ın tasarıyı imzalaması halinde 230 yılı aşkın sürenin ardından sent üretimine resmen son verilecek.

ABD 1 sentten vazgeçiyor: 230 yıllık dönem kapanıyor

SON SENT 2025'TE BASILDI

ABD Darphanesi, dolaşıma yönelik sent üretimini Kasım 2025'te durdurmuştu.

Darphane, söz konusu tarihte dolaşıma girecek son 1 sentlik madeni paranın basıldığını açıklamıştı.

ABD 1 sentten vazgeçiyor: 230 yıllık dönem kapanıyor

ABD Darphanesinden yapılan açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, kararın alınmasında sentin üretim maliyetindeki artışın da etkili olduğu, söz konusu maliyetin son 10 yılda 1,42 sentten 3,69 sente yükseldiği kaydedilmişti.

Sent üretiminin durdurulmasının yıllık yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlaması bekleniyor.

ABD 1 sentten vazgeçiyor: 230 yıllık dönem kapanıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

1787’DEN 2026'YA UZANAN UZUN TARİH

Resmi adıyla “cent”, ilk olarak 1787’de Benjamin Franklin’in tasarladığı güneş saati figürüyle basıldı. 1793’te Darphane üretimi devraldı. O dönemki penny bakırdan üretilmişti ve “Flowing Hair” tasarımıyla tanındı.

1850’li yıllarda tasarım birkaç kez değişti; önce kartal ve çelenk figürleri kullanıldı, ardından 1859’da “Indian Head” modeli basıldı. 1909’da ise Başkan Abraham Lincoln’ün profili tasarıma eklendi ve günümüze kadar bu biçimde kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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