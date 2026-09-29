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Dünya

Çantası metro kapısına sıkıştı, trenin altında can verdi

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Çantası metro kapısına sıkıştı, trenin altında can verdi
Başlık ResmiÇantası metro kapısına sıkıştı, trenin altında can verdi

New York metrosunda 57 yaşındaki Yaw Boahene, trenden inerken alışveriş çantasının kapıya sıkışması sonucu trenin hareket etmesiyle sürüklendi. Raylara düşen Boahene, vagonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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New York metrosunda yaşanan feci kazada 57 yaşındaki Yaw Boahene hayatını kaybetti. Boahene'nin trenden inerken çantasının kapıya sıkışması sonucu trenle birlikte sürüklendiği belirtildi.

New York Polis Departmanının (NYPD) açıklamasına göre olay, akşam saat 18.00 sıralarında Brooklyn'deki bir metro istasyonunda meydana geldi. Boahene'nin trenden indiği sırada alışveriş çantası kapanan metro kapılarına takıldı.

Trenin hareket etmesiyle sürüklenen Boahene, vagonun altında kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Boahene'yi raylarda bilinçsiz ve tepkisiz halde buldu. 57 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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New York metrosunda son dönemde benzer kazaların yaşanması dikkat çekti.

NYPD, 24 Eylül'de Manhattan'daki Columbus Circle metro istasyonunda da benzer bir olay yaşandığını duyurmuştu. 20 yaşındaki Joseph Ancona'nın peronda beklediği sırada çantasının metro kapısına sıkıştığı, tren hareket edince Ancona'nın peron boyunca sürüklenerek raylara düştüğü ve hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haziran ayında ise Manhattan'daki Grand Central metro istasyonunda raylara düşen bir kadın, metro treninin çarpması sonucu ölmüştü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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