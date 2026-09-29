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Spor

Serdal Adalı'dan MHK çıkışı: "Yabancı başkan da olabilir"

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Serdal Adalı'dan MHK çıkışı:
Başlık ResmiSerdal Adalıdan MHK çıkışı: Yabancı başkan da olabilir

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarından Merkez Hakem Kurulu'na, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'dan transfer çalışmalarına, basketbol takımının durumundan öğrenci yurdu projesine kadar kulübün gündemindeki birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor ekranlarında siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ADALET İSTİYORUZ"

Hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz.' Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz." diye konuştu.

"YABANCI MHK BAŞKANI DA OLABİLİR"

MHK konusunda ise isimden ziyade sistemin düzelmesinin gerektiğini belirten Adalı, "Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Başlık ResmiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı

"BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

Beşiktaş'ın son yıllardaki durumuna da değinen Adalı, "Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu. Yönetim kuruluna üye bulmakta zorlanabiliyoruz. Sosyal medya insanları ürkütür hale getirmiş." ifadelerini kullandı.

"ITALIANO HEP İSTEDİĞİMİZ HOCAYDI"

Italiano'nun göreve geliş sürecini anlatan Başkan Adalı, "Vincenzo Italiano, başından beri Önder Hoca'nın 'Bizim böyle bir hocaya ihtiyacımız var.' dediği bir teknik adamdı. Önder Hoca, Italiano'ya her konuda çok yardımcı oluyor. Hoca da tatile gitmedi, Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı." açıklamasını yaptı.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

"WİLLOCK'U HOCA ÇOK ISRARLA İSTEDİ"

Takımın seviyesi ve ocakta düşünülen takviyelere ilişkin konuşan Adalı, "Planlamayı düzgün yaptıktan sonra o makası kapatmak çok zor bir şey değil. Makası önce sahada kapattık. Kalite açısından baktığınız zaman fazla bir makas olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında da hocamızın isteklerini yetiştirmeye çalışacağız. Mesela Willock'u hoca çok ısrarla istedi. İlk gün, ilk verdiği listede de vardı. Çok ısrar etti, çok da istedi. Ocak ayında tekrar gidip konuşacağım." dedi.

VLAHOVIC VE TROSSARD'IN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Vlahovic ve Trossard'ın son durumunu paylaşan Adalı, "Vlahovic takımla birlikte çalışmaya başladı. Tedavisi hala sürüyor. Trossard'ın sakatlığı biraz daha ciddiydi ancak o da ilk maçtan itibaren forma giyebilir." açıklamasını yaptı.

"EMİRHAN TOPÇU NEDEN OYNAMADI?"

Milli takımda Emirhan Topçu'nun forma giymemesi hakkında da görüşlerini paylaşan Serdal Adalı, "Beşiktaş başkanı olarak değil, taraftar olarak baktığım zaman dünkü Türkiye-İtalya maçında 'neden Emirhan Topçu oynamadı' diye düşünüyorum. Milli takımı düşünerek söylüyorum. Emirhan Topçu başka bir takımda da olsa fikrim aynı olurdu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Başlık ResmiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı

"BASKETBOLDA 1-2 HAMLE YAPACAĞIZ"

Basketbol takımına takviye yapacaklarını kaydeden Adalı, "Başladığımız işi yarım bırakmayız. Basketbol takımına en az 1, maksimum 2 hamle yapacağız." diye konuştu.

"İLK KULÜP OLACAĞIZ"

Beşiktaş'ın öğrenci yurdu projesiyle ilgili de konuşan Adalı, "Türkiye'de öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bizden sonra inşallah bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de el atar. Şişli'de Spor Bakanlığının tahsis ettiği bir yer var. Allah kısmet ederse Dikilitaş projesi başlayınca onun da temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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