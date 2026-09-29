YDS başvuru ne zaman, 2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. 2026-YDS/1 sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na çevrildi. Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan YDS/2 başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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YDS/2 başvuruları yarın (30 Eylül Çarşamba) günü başlıyor. Adaylar başvuruların ne zaman ve saat kaçta başlayacağını sorgularken ''2026-YDS/2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' soruları da gündemde yer alıyor.

YDS 2 başvuruları başlıyor! 2026-YDS/2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 8 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru işlemlerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adayların başvuru sırasında ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdaki şartları ve açıklamaları dikkate alması gerekiyor.

YDS 2 başvuruları başlıyor! 2026-YDS/2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026-YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS/2 için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava girecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adayların sonuç heyecanı başlayacak.

YDS 2 başvuruları başlıyor! 2026-YDS/2 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın 22 Kasım'da yapılmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/2 sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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