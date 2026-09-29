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Spor

Dursun Özbek, EFC yönetim kuruluna seçildi

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Dursun Özbek, EFC yönetim kuruluna seçildi
Başlık ResmiDursun Özbek, EFC yönetim kuruluna seçildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

Dursun Özbek, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu'na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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